英超特攻｜新年激戰　曼城拆「車」開主勝

日前作客新特蘭悶和的曼城，周日回到主場迎擊車路士，趁着對方有主帥馬列斯卡離隊，軍心不穩下，力爭全取3分，以免被榜首的阿仙奴越拋越遠。

（球賽編號：FB1791，1月5日 01:30開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50059616

曼城在元旦日作客新特蘭，只能踢成0：0，不單是他們今季首度0：0悶和對手，也中斷了其聯賽六連勝的勢頭；暫時「藍月亮」以19戰得41分排次席，落後榜首的阿仙奴4分。

卓基愈踢愈好，近5場貢獻了1入球及4助攻，已成為曼城的進攻核心。（Getty Images）

曼城中鋒夏蘭特歷來6次對陣車路士貢獻4入球、2助攻，助球隊取得4勝2和，但他近兩仗「啞火」，還好新兵卓基愈踢愈勇，近5場聯賽取得1入球及4助攻，這名22歲翼鋒將繼續支援夏蘭特爭取入球。

車路士近況一般，近7場聯賽只取得1勝4和2負，聯賽排名也由第3，跌到現時的第5位；不過19戰得30分，只落後第4的利物浦3分，形勢未算危急。只是，主帥馬列斯卡跟管理層關係決裂，日前宣布離職，難免影響球隊士氣。

主帥馬列斯卡（左）離職，隊長列斯占士需承擔更多領軍重任。（Getty Images）

雙方近11次對決，曼城未嘗一敗，取得9勝2和的壓倒性優勢，加上「藍月亮」回到主場出擊，車路士又軍心受創，今仗開出「主勝」沒有懸念。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。