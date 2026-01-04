英超︱曼聯1：1賽和列斯聯　近5戰4度失分　阿莫林傳與管理層失和

曼聯延續近期頹勢，作客列斯聯僅靠根夏的入球迫和對手，近5場聯賽第4度失分，亦傳出主帥阿莫林疑因轉會事宜與管理層鬧不和。



英超︱艾朗臣的入球助列斯聯先開紀錄。（路透社）

曼聯對列斯聯又失分 卡維特利雲上半場頂中柱

曼聯主帥阿莫林堅持超過一年的3中堅陣式，終在對紐卡素一仗打破，首度改踢4後衛陣式，成功以1：0力克紐卡素。不過好成績未能持續，上仗主場對榜末的狼隊，只能踢成1：1，今仗作客列斯聯，再次在下游球隊身上失分。

英格蘭中鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）今季由愛華頓加盟列斯聯，近期重拾勇態，11月底至12月底之間的6場比賽攻入7球。上仗對利物浦雖然沒有波入，但今場對曼聯再次展現上佳狀態，上半場一次頭槌攻門頂中柱，在前線有巨大牽制作用。

英超︱根夏為曼聯扳平。（路透社）

列斯聯開紀錄 曼聯靠根夏扳平

列斯聯攻勢和控球數據均不及曼聯，勝在高效，62分鐘艾朗臣（Brenden Aaronson）的入球助列斯聯領前；3分鐘後，舒克斯助攻予根夏（Matheus Cunha）攻入，曼聯追成1：1平手。不過雙方之後無以為繼，曼聯在列斯聯身上再次失分。

隊長般奴費南迪斯繼續因傷缺陣，他缺陣的3仗，近兩仗都要失分。事實上曼聯近5仗入面，亦只得擊敗紐卡素一仗全取3分，其餘4仗1負3和。

曼聯主帥阿莫林。（路透社）

曼聯近期連環失分 阿莫林疑因轉會與管理層失和

根夏攻入加盟以來的第4個入球，相對上季的表現，已在他的水準以下。可是7400萬英鎊加盟的中鋒錫斯高，相對下更落寞，這位高大中鋒愈踢愈迷失，今場再次近門失機，已經連續9場沒有入球。

在球隊狀態平平當下，尚有另一內憂，早前主帥阿莫林「疑似」不滿曼聯管理層，指出早前變陣改踢4後衛，是由於球隊如要踢3中堅便要大肆增兵，而曼聯沒有足夠轉會預算支持，令外界估計阿莫林與管理層或有磨擦。