01球評｜阿莫林被炒不只因為戰績　撥中管理層欠視野的逆鱗才致命

人類總是犯同樣的錯，曼聯14個月前炒掉了坦赫格，禮聘阿莫林重建球隊，明明班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）說這位葡萄牙籍主帥有3年時間證明自己，可是時限不到一半，日前又解僱了這名出言不遜的「主教練」，那著名的四字真言除了「咪一X樣」，還有「砍掉重練」，到底「紅魔鬼」要來回多少次地獄才能折返人間？



已不知多少球評家說過，拉傑夫炒掉坦赫格的時機不對，如果決心要炒，就應該2024年夏天約滿時就放手，偏偏坦帥獲得續約，才於幾個月後被炒，曼聯先賠了一大筆；然後，拉傑夫為了心儀的阿莫林，又向其球會士砵亭支付了1100萬歐元（約1億港元），而且阿莫林向以崇尚3-4-3陣式著稱，14個月前起用他，也意味球隊的陣容又會有翻天覆地的變化。

果然，坦赫格留下的陣容完全不合阿莫林的心水，他沒有可作支點的強力中鋒，沒有可串連進攻又能伺機入楔的進攻中場，沒有能攻擅守的翼衛，沒有跑動範圍大的中場，更沒有機動力強可隨時壓前的中堅，只有一個失誤頻頻的門將奧拿拿。

上季冬窗，曼聯卻只為阿莫林買了左翼衛柏德列多古（Patrick Dorgu），葡萄牙人也只能用沿有的陣容踢他的3-4-3，表現當然不濟，但無論外界如何批評，阿莫林都堅持己見，而事實上就像某議員說如果連自己的髮型都捍衛不到，還能捍衛什麼呢？阿莫林捍衛的則是陣型，還有其足球理念。

儘管曼聯上季聯賽只排第15位，是後費格遜時代最差的一季，但拉傑夫沒有失去對阿莫林的信任，在去年夏天花了2.5億歐元（約22.8億港元）一口氣換掉攻擊線，收購了高大中鋒錫斯高（Benjamin Sesko）、兩名可踢攻中的「中型班球王」麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），門將也換上了辛尼拉文斯（Senne Lammens），而阿莫林不喜歡的拉舒福特、加拿祖、奧拿拿、凱倫或借或賣，全部清除。

今季聯賽首場主場對阿仙奴，曼聯確有新氣象，全場超過六成控球率，射門是14：6，有點脫胎換骨的感覺，可惜的是，贏形勢輸比數，以0：1敗陣。不過，阿莫林的第二季其實進步相當明顯，球員開始熟習3-4-3陣式，麥比奧莫與根夏兩員新兵即插即用，有效提升前線的侵略性，隊長般奴費南迪斯亦開始掌握中場中的角色，少了無謂的冒險傳球，多了有效的長傳調度。

10月的時候，曼聯接連擊敗新特蘭、利物浦與白禮頓，取得阿莫林接掌以來首度的三連勝，也終結了於晏菲路9年不勝的尷尬紀錄；儘管球隊近期因大量傷兵（包括般奴）而戰績下滑，但好歹也叫守在聯賽第6位，距離第4的紅軍只有3分，以拉傑夫的耐性，阿莫林不致因成績而「落鑊」。

真正的導火線，反而欠耐性的是阿莫林；日前球隊以1：1賽和列斯聯一仗後，阿莫林在記者會頻說自己來曼聯是擔任「領隊」（Manager），不是「主教練」（Head coach），而另一句亦火爆，「每一個部門，包括球探部門、體育總監，都需要做好他們的工作，我也會做好我的工作，直至18個月後（完約），我們便各行各路」。這跟直接向上司發難，或公關向拉傑夫遞上辭職信，沒有太大分別。

阿莫林之所以強調他是Manager，意思是他不只是負責排兵佈陣，應該在其他方面有更大的話語權，例如球員轉會上。今個冬窗，他希望引入般尼茅夫的安東尼施美安（Antoine Semenyo），還有一名能配合其戰術的翼衛，只是管理層卻對此猶疑，畢竟球隊在戰績也未算標青，如果再一次無法打進歐聯，收入減少，量入為出也無可厚非。

車路士在幾天才示範了一天，主帥馬利斯卡向管理層「逼宮」，要求更多權力，結果這名上季摘下兩項錦標的教頭也落得解約下場；阿莫林同樣操作，自然難逃管理層手起刀落。任你戰績多差，拉傑夫還可忍耐，但挑戰他及球隊管理層的階級權力結構，卻無法妥協，需知道，阿莫林「主教練」的職位，是自1969年繼承名帥寶樹比的Wilf McGuinness之後，唯一的「主教練」，曼聯一直以來確實是以Manager任命主帥，可是拉傑夫提倡現代化管理，所以教波的與其他職能分開，偏偏阿莫林卻撥中逆鱗。

有趣的是，阿莫林被炒後，雖然名宿費查擔任看守領隊，但馬利斯卡卻是接任大熱人選，但如果屬實，又意味陣容將要大執整。因此，拉傑夫不如索性找一個都採用3-4-3的主帥吧，理論上調整不會那麼多。同樣用3-4-3陣容的水晶宮主帥加斯拿今季完約，時機合適，假如他過檔順便挖來右翼衛丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）、中堅馬克古希（Marc Guéhi）及中場阿當禾頓（Adam Wharton），或許一下子就證明3-4-3陣式，亦非那麼不濟。

至於作為曼聯球迷，大抵只能夠是，春天（跟主帥）分手秋天會習慣，畢竟「苦，沖開了便淡」。