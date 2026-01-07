國際賽出擊｜伊拉克U23陣容不整　中國U23有力搶分

U23亞洲盃剛於周二（1月6日）開鑼，中國隊力爭打破宿命，闖過分組賽，但他們於D組首仗的對手卻是首屆盟主伊拉克。

今屆U23亞洲盃在沙特阿拉伯舉行，上屆冠軍日本，曾兩度封王，為這項賽事之最，今屆也是奪冠大熱；首屆冠軍伊拉克、東道主沙特、烏茲別克及韓國，都曾獲一次冠軍，俱是今屆爭標的實力份子。

年僅19歲的王鈺棟，已曾6次代表大國腳經驗，是U23中國隊於今屆的王牌球員。（Getty Images）

國足曾5次參加U23亞洲盃決賽周，可是從未突破首階段的分組賽，歷來也只得2勝13負，表現難以稱善。國足今屆被編入D組，同樣強敵林立，除了伊拉克外，還有澳洲與泰國，要爭取首兩名出線席位，必須擊敗實力最弱的泰國，然後再於其餘兩隊身上伺機搶分。

還好今屆國足戰力不俗，尤其「前線三叉戟」由3名大國腳級的王鈺棟、拜合拉木及蒯紀聞領軍，儘管19歲新星劉誠宇落選，但一對主力中堅彭嘯及劉浩帆料可趕及傷癒復出。

伊拉克上月打入U23海灣盃決賽，但不敵沙特，獲得亞軍。（網上圖片）

國足近期曾約戰港隊、吉爾吉斯及伊朗U23熱身，分別贏4：0、贏1：0及負0：1，狀態有待提升，尤幸伊拉克一些主力所屬球會不放人，實力大打折扣，今仗可捧國足搶分成功。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。