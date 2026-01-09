英超特攻｜英足盃第3圈　維拉拔「刺」開客勝

今周英超聯賽暫竭，但將上演英格蘭足總盃第3圈賽事，兩支英超傳統勁旅熱刺與阿士東維拉碰頭；熱刺今仗雖擁主場之利，但他們近況一般，且近年對維拉輸多贏少，未許樂觀。

（球賽編號：FB1922，1月11日 01:45開賽，Now 651台直播）



熱刺今季有隊長孫興慜離隊，主帥亦換上了法蘭克，他們在季初表現不俗，可是近期卻「大跌Watt」，近6場賽事只取得1勝2和3負；就算只計主場出戰，今季他們也只取得6勝3和5負，包括曾以1：2不敵今仗對手維拉，總體主場得勝率不足五成。

李察利臣今季攻入7球，是熱刺的首席射手。（Getty Images）

維拉雖然近3場只取得1勝1和1負，但所輸一仗是不敵英超榜首勁旅阿仙奴，在此之前，他們在各項賽事取得11連勝，氣勢一時無倆。

維拉回勇，其中一個關鍵是前鋒屈堅斯回復狀態，近4場入了4球；他歷來代表維拉與熱刺比賽了11次，貢獻了3入球、2助攻，戰績則是6勝5負。

屈堅斯近況回勇，近4場攻入4球，助維拉殺上英超第3位。（Getty Images）

對賽往績方面，維拉除了聯賽首循環作客取勝外，上季足總盃亦是以2：1淘汰對手，近8次面對熱刺，共取得6勝2負，往績佔盡上風，因此今仗雖有門將馬天尼斯倦勤，但也有望擊敗近兩屆都在第4圈止步的熱刺，「客勝」可期。

