國際賽出擊｜中國U23首戰對辦　鬥澳洲U23有力搶分

U23亞洲盃分組賽來到次輪，位處D組、上仗悶和伊拉克的中國隊，今輪遇上小組最強的澳洲，能否再度成功搶分？

（球賽編號：FB2017，1月11日 19:30開賽，HOY 76台直播）



國足U23上仗面對陣容不整的伊拉克，其實表現不俗，尤其曾入選大國腳的左翼王玉棟，頻頻在邊路發難，十分搶鏡，其中一次接應長傳近射，更幾乎助球隊打破僵局，可是射門太正被對手門將擋出。

U23國足左翼王玉棟表現搶鏡，上仗對伊拉克時差點打開紀錄。（Getty Images）

不過，國足防守也不是沒有漏洞，要不是門將李昊作出了多次撲救，包括補時階段飛身救出伊拉克的頭槌攻門，國足也難以0：0悶和對手，奪得寶貴一分。

上仗以2：1力挫泰國的澳洲U23，可說是小組賽實力最強一隊，他們正選門將賀爾（Steven Hall）效力白禮頓，奧菲利（James Overy）則效力曼聯；不過，澳洲陣中最需要留意的是隊長艾拉基治（Ethan Alagich），這名阿德萊德聯中場上仗一傳一射帶領球隊取勝，可謂攻勢兼備。

澳洲U23有多名球隊效力海外球隊，實力不俗。（Getty Images）

澳洲U23近9場未嘗敗績，曾力挫克羅地亞及韓國等勁敵，但他們在去年9月的亞洲盃外圍賽與國足踢成0：0平手；相信士氣正盛的國足來到決賽周也有力搶分，今仗一於博「和局」。

