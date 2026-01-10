乒乓球｜42歲韓瑩終止王曼昱連勝　曾在夾縫掙扎　終在德國揚名

中國女子乒乓球手王曼昱自2025年9月13日以來的全勝戰績終告「斷纜」，擊敗她的是曾在夾縫中苦苦掙扎的人。

她的名字叫韓瑩，今年42歲，代表德國。

黃皮膚、中國名字，韓瑩就是典型沒能在中國隊佔一席位、卻在異鄉出人頭地的球員。這場勝仗，是她歷盡孤獨與自我懷疑後，對19歲那個隻身到德國闖關的那個自己的最佳回答。



WTT多哈冠軍賽的女單賽事，爆出一個小冷門。韓瑩先在16強以局數3：2擊敗中國新星陳熠，今天又於8強淘汰首號種子王曼昱，兩人得分梅開間竹，11：6、4：11、11：7、10：12、11：4、8：11及11：6，單看比分已知這7局比賽戰況激烈。

王曼昱自2025年9月13日之後未曾在國際賽落敗，當中更贏了中國大滿貫、亞洲團體錦標賽、混合團體世界盃及WTT總決賽冠軍，連勝戰績終在今天被韓瑩終止。

韓瑩在WTT多哈冠軍賽表現神勇。（WTT）

王曼昱連勝終止。（WTT）

韓瑩大概沒想過到了42歲的今天仍在國際賽場上馳騁。她的故事與千千萬萬個「海外乒團」無異，因為爸爸喜愛乒乓球，所以她從幼稚園開始學打波，後來爸爸聽說瀋陽市體校需要削球手，她就改造韓瑩。可惜進了體校、入了遼寧隊，卻難以更進一步。韓瑩在2000年也曾在國家二隊集訓，但當時有所向無敵的張怡寧在前，郭躍、李曉霞等新星在後，而且她不得不面對殘酷的現實：國家隊根本就不需要削球手。

要不留在隊裏當陪練，要不像其他海外乒團一樣遠走他鄉尋找機會。19歲的韓瑩決定放手一搏，隻身到德國的球會闖闖。布茨巴赫（Butzbach）是她的落腳地，一個完全不懂德語的女孩來到人口不足5000的小鎮，她很快就後悔，「去深圳當陪練也不想再回德國」，還好她再次咬緊牙關試一試，否則她不會在兩年後在球會由五號選手變頭號擔當，更不會遇到「未來老公」雷洋。

韓瑩未能立足國家隊，遠赴德國發展。（Getty Images）

在與雷洋於德國結婚之時，23歲的韓瑩已經完全適應德國的生活；5年之後，她更以德國選手身份自費參加國際乒聯巡迴賽。2012年，因在德國排名賽封后，因而獲德國乒協資助其中一站比賽，她選擇了卡塔爾，更在比賽中擊敗韓國的徐孝元、波蘭「獨臂少女」柏迪卡（Natalia Partyka）及新加坡的馮天薇，更差點擯走中國的陳夢。這個比賽的意外驚喜，不只是連場勝仗令世界排名由一百名外跳到42，原來韓瑩比賽的時候，已經有了身孕。

小孩子是天賜的禮物，同時令韓瑩失卻躋身德國國家隊的機會。不過韓瑩未因此氣餒，產後努力訓練，終在2013年走進德國隊大門。曾經因為削球打法被拒諸門外的人，卻在異鄉找到踏上國際舞台的機會，儘管她也知道，削球打法在國際乒聯改例後更難在球壇尋找生存空間，「我已不能改變打法，但我可以改變心態」，她在里約奧運女團準決賽擊敗日本的福原愛，正是她在落敗邊緣用意志打回來的漂亮一仗。

韓瑩（左）在德國隊闖出一片天。（Getty Images）

陳熠在16強不敵韓瑩。（Getty Images）

到了42歲的今天仍在球枱面前左右開弓，甚至戰勝中國隊的陳熠和王曼昱，那是韓瑩經歷許多人生交叉點淬煉而成的成就。有人將她與另一海外乒團、62歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮相比，韓瑩說過：「如果我到了50歲還那樣跑動，我想我之後要坐輪椅度日了。」但在她於2024年因為筋腱斷裂需要施手術而與巴黎奧運無緣，對於兩年後的洛杉磯奧運，她又有不同的想法：「打成倪夏蓮這樣的傳奇，真的不敢想像，而且自己的打法也不大可能。但短暫失去過乒乓，才知道有多喜愛，人生總要有點故事，到老了才有回憶。」

韓瑩的4強戰，對手碰巧是另一海外乒團——朱雨玲——淪為棄子、更患上癌症，最後在澳門重生，這樣的戲碼，又是另一個乒乓故事了。