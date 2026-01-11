張家朗蔡俊彥偕林浩朗鄭鐵男組全左手陣　世界盃巴黎站封王創驚喜

在花劍世界盃系列賽中，巴黎站在劍手心中向來擁有特別的地位，能在這一站踏上頒獎台，更是別有一番成就。香港男子花劍隊繼張家朗於2022年和2023年穿金掛銅、以及「世一」蔡俊彥2026年摘銀後，今日憑團隊力量再創驚喜。

張家朗、蔡俊彥、鄭鐵男和林浩朗組成全左手陣出戰團體賽，四人創出驚喜，在決賽與美國惡鬥連場，18歲小將林浩朗打出無畏鬥志，張家朗於關鍵第八局反先，近況大勇的「世一」蔡俊彥守住勝局，港隊終繼2024年的世界盃香港站後再次奪得團體賽冠軍，為爭取洛杉磯奧運團體入場券注下強心針。



香港隊在世界盃巴黎站表現亮眼，蔡俊彥周六於個人賽過關斬將躋身決賽，儘管不敵美國的陳海翔，但2025/26賽季已累積個人賽一金一銀，繼續穩坐「世一」之位。

來到今日團體賽，港隊以蔡俊彥與張家朗伙拍「師弟」鄭鐵男和林浩朗出戰。為了尋找最佳陣容爭取洛杉磯奧運團體賽入場券，教練Gregory Koenig一直在張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘、林浩朗、鄭鐵男和何承謙之中試陣，今站的陣容明顯帶來新氣象。

港隊從32強打起，先以45：26大勝卡塔爾，26強以45：30擊敗波蘭。8強遇上勁敵俄羅斯，港隊以45：34奏凱；4強面對日本同樣未受考驗，港隊以45：32報捷，決賽遇上另一強隊美國。

蔡俊彥在2026年的世界盃巴黎站勇奪個人賽銀牌。（FIE）

近況大勇的蔡俊彥於決賽「打頭陣」撼前世界排名第一的Nick Itkin，開賽即陷入苦戰落後0：4，他急起直追連取2分，港隊以2：5完成第一節。第二節，Greg派出林浩朗對今站個人賽封王的陳海翔，這名18歲小將以鬥志力拚，但實力與對手有差距，陳海翔打出一波4：0攻勢後，港隊落後4：10。

緊接上場的是張家朗，火併Marcello OLIVARES。他助港隊稍稍收窄差距至12：15，林浩朗第四節對Nick Itkin更打出驚喜，接連三記「單燈」反超前17：16，是港隊今場首次領先，林浩朗在這一節得勢不饒人，狂取8分令港隊領先20：16。

不過美國的OLIVARES同樣有可人演出，他在第五節與蔡俊彥周旋，一口氣助反超前24：23；蔡俊彥「頂住」追平24：24，關鍵一分兩人打出「雙燈」，裁判判蔡俊彥勝，港隊以25：24領先。

張家朗鬥陳海翔是第六節的戲碼。他自巴黎奧運後一直未能重拾最佳狀態，今仗硬撼陳海翔他咬緊牙關，惜以3：6告負，港隊落後28：30。

進入比賽末段，林浩朗在第七節惡鬥Marcello OLIVARES未能扳平，以33：35「交棒」予張家朗，後者於第八節與Nick Itkin惡鬥連場，雙方互有領先，張家朗憑瀟灑的點刺以7：3取得這一節，蔡俊彥在40：38的些微優勢下為港隊上陣「守尾門」。

第九節是個人賽決賽翻版，蔡俊彥再次遇上陳海翔，他這次沒有讓個人賽結果重演，他最終助港隊以45：38取勝，繼2024年的世界盃香港站後，港隊再次踏上團體賽冠軍頒獎台。