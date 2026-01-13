國際賽出擊｜中國U23勢贏泰國U23首名出線

U23亞洲盃去到分組賽最後一輪，位處D組的中國表現令人驚喜，上仗以1：0力克小組最強的澳洲，以1勝1和暫列榜首，今仗面對泰國，勢贏波以首名出線。

（球賽編號：FB2140，1月14日 19:30開賽，HOY 76台直播）



國足U23上仗面對有多名球員外流的澳洲，雖然以防守為主，但藉一次罰球攻勢，由中堅彭嘯射入致勝球，加上門將李昊再有神勇表現，包括完場前擋出對方的近射，助國足全取3分。

國足上仗憑中堅彭嘯的入球，以1：0力克澳洲。（Getty Images）

由於同組伊拉克上仗只能以1：1賽和泰國，因此國足暫以4分排榜首，澳洲以3分居次，兩戰皆和的伊拉克有2分，泰國則以1分敬陪末席；換言之，國足今仗對泰國只需1分，便可歷史性突破U23亞洲盃分組賽。

相比伊拉克與澳洲，泰國U23實力弱得多，球員大部分都在國內效力，去年戰績是8勝4和7負，曾輸過給U23香港隊及越南，反映戰力實在一般。

泰國在今屆賽事暫得1和1負，今仗必須取勝，才有望取得出線資格。（Getty Images）

國足去年曾兩次約戰泰國友賽，分別贏3：1及賽和0：0，實力佔優，加上士氣正盛，今仗坐和望贏，但一於博國足贏波以小組首名晉級。

