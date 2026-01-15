渣馬2026週日開跑！博覽會再度登陸啟德體藝館！

渣打香港馬拉松2026還有幾天就是比賽日，不知道各位跑手和市民是否已經準備就緒，享受這個一年一度的大型體育盛事。渣打香港馬拉松2026將於1月18日（星期日）舉行，而今年「渣打香港馬拉松博覽會」繼續於啟德體育園舉行，跑手可以於1月14日至1月17日一連四日前往啟德體藝館副場館「習藝坊」領取跑商手包，再到啟德體藝館主場館「競技場」，裏面設有大會贊助商、馬拉松慈善計劃受惠機構及海外馬拉松的攤位，讓市民可以盡情購物、影相打卡以及玩遊戲！而「競技場」舉行之博覽會亦開放予非跑手參加。



相信跑手們都應已透過電郵得悉領取跑手包安排，並成功預約領取時段。跑手只需要在自己已預約的時段內，到跑手包領取處出示網上預約電郵，然後到相應櫃位出示跑手包領取二維碼及香港身份證或護照(正本)，即可領取跑手包。今年跑手包有不同大會贊助商的產品，當中包括Adidas紀念Tee、撒隆巴斯撒隆適、ANESSA 極防水美肌UV乳液、便利妥Y字形肌肉膠布、威露士沐浴露、中國移動香港智能手機卡片套、Comvita™ UMF™5+麥蘆卡蜂蜜試食裝、喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖及SIS能量啫喱等。

今屆渣打香港馬拉松博覽會繼續重視跑手們的體驗，因此設有紀念品及裝置供市民購買及互動。場內設有馬拉松紀念品售賣處，當中有迷你號碼布鎖匙扣及渣馬賽道圖文件套供市民購買作收藏之用。

各距離的跑手牆、馬拉松歷史等都會繼續在場內設置，今年亦增設了各距離的打卡裝置，讓各位跑手可以拍照留念。另外，今年亦增加了渣馬紀念印章別注及號碼布查核站，讓跑手們可以蓋印留念和檢查自己號碼布的個人資料。與此同時，田總即將舉行的第22屆亞洲U20田徑錦標賽的吉祥物都會設於場內供市民打卡影相。

至於贊助商攤位，今年足足多達30個，部分贊助商會有產品於現場銷售，部分則設有小遊戲讓市民遊玩，以下將為各位精選介紹：

渣打銀行(香港)

賽事的冠名贊助商渣打銀行(香港)，其攤位鄰近入口，設有大型打卡裝置，同時亦有兩個小遊戲讓入場人士遊玩。

adidas 香港

adidas 香港是大會指定服裝贊助商，與去年一樣將在場內提供跑鞋、衣服、配備及襪等供市民購買。

Toyota

Toyota 將在會場內放置大會領航車及計時車，供市民打卡拍照。

Garmin

Garmin成為今屆渣打香港馬拉松2026大會指定智能手錶贊助商，攤位將展示並銷售其智能手錶。與此同時，亦設有10秒挑戰的遊戲並將有精美小禮物一份送給遊玩的市民。

寶礦力水特

寶礦力水特的攤位設有踏步遊戲，而攤位的背面也設有一個佈景板讓跑手或市民拍照留念。

「渣打香港馬拉松博覽會2026」及領取跑手包詳情：

地點：啟德體育園啟德體藝館

開放日期及時間：

1月14-16日（星期三至星期五）15:00-21:00

1月17日（星期六） 09:00-16:00

（資料及相片由客戶提供）