國際賽出擊｜國足U23鬥烏茲別克U23　踢守「細」波

中國隊於U23亞洲盃首次突破分組賽，8強的對手卻不易應付，就是近兩屆都打入決賽的中亞勁旅烏茲別克；國足今屆未失一球的防守韌力，將是晉級的關鍵。

U23國足在D組分組賽最後一仗迎擊泰國，只要獲得1分便可出線，結果在大部分時間退守下，如願以0：0悶和對手，終以1勝2和得5分，落後擊敗伊拉克的澳洲1分，以次名出線，歷來首度躋身淘汰賽。

國足於分組賽3場不失一球，以小組次名身分，首度躋身亞洲盃淘汰賽。（Getty Images）

國足在今屆賽事分組賽，分別以0：0賽和伊拉克、1：0力克澳洲及0：0賽和泰國，3戰不失一球，門將李昊可謂居功至偉，他3仗共錄得16次撲球，對泰國時便撲出了隊友近門欲解圍卻飛向球門的頭槌；今仗國足能否抵擋烏茲別克的進攻，還看李昊的發揮。

烏茲別克近年在國際青年賽有極佳表現，他們於近屆U23亞洲盃都能打入4強，共取得1冠2亞1季的戰績，雖然今次賽事未有徵召在海外「搵食」的球員，但於分組賽最後一仗以2：0擊敗韓國，以小組首名出線，實力顯然在國足之上。

烏茲別克近4屆U23亞洲盃都闖入4強，實力強橫。（Getty Images）

對賽往績方面，國足近3場取得1和2負，處於下風，但所和一仗，便是在去年3月以0：0賽和一役；國足今屆防守韌力驚人，儘管今仗未必輕易獲勝，但有望保持不多失，因此「入球小」絕對值博。

