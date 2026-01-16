WTT新加坡大滿貫｜世一陳顥樺夥黃鎮廷出戰　小花吳詠琳爭入正賽

21歲的陳顥樺是香港男子乒乓球隊近年的耀目新星，與「大師兄」黃鎮廷合作競逐男子雙打，世界排名升上第一，兩人將於下月19日至3月1日出戰WTT新加坡大滿貫，誓繼2025年於瑞典舉行的歐洲大滿貫之後再度爭標。



今次是陳顥樺首度參加新加坡大滿貫，除了夥拍黃鎮廷出戰男雙，亦會兼戰男單。他說：「單打方面，我的目標是晉級正賽。大滿貫賽事的競爭向來激烈，我只能一場一場打。只要我全力以赴，便已無悔。」

陳顥樺將與黃鎮廷一起出戰WTT新加坡大滿貫男雙賽事。（WTT圖片）

2025年賽季，「黃陳配」先奪WTT薩格勒布常規挑戰賽冠軍，年底更在歐洲大滿貫決賽上演驚天逆轉，以3：2擊敗中國的林詩棟/黃友政，為賽季劃上完美句號。展望未來，陳顥樺期待與「大師兄」爭取更多獎牌：「我希望不斷提升雙打水平。2025下半年，我們進步神速，表現愈來愈好，我們希望能夠延續這股動力。」

吳詠琳。（Getty Images）

除了陳顥樺，另一小將吳詠琳亦將出戰WTT新加坡大滿貫，她的目標同樣是從資格賽中脫穎而出，「視乎抽籤情況，希望有機會打入正賽。雖然我的排名暫時不算高，但一直在穩步上升」。

WTT新加坡大滿貫總獎金高達155萬美元，大會更於2月19日至21日資格賽事期間，免費開放公眾入場，詳情稍後公布。