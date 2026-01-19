國際賽出擊｜國足U23四強鬥越南U23　續踢守「細」波

中國隊於U23亞洲盃續有驚喜演出，8強憑互射12碼淘汰勁旅烏茲別克，準決賽將遇上近年冒起極快的越南，假如獲勝，便將與日本或南韓的勝方爭奪冠軍。

國足在列強環伺的D組次名出線，歷史上首度突破分組賽，成績本已令人喜出望外，8強遇上近幾屆都打入4強的烏茲別克續有驚喜，憑堅強的防守力，法定時間0：0悶和對手，再藉互射12碼贏4：2晉級。

門將李昊於今屆賽事屢救險球，助U23國足不失一球闖入4強。（Getty Images）

國足對烏茲別克可謂全場捱打，控球率只得28%，射門是6：28，而且6次射門都未中門框；幸而門將李昊再次發揮出色，不僅最少撲出3次對方角度刁鑽的射門，到互射12碼時亦救出關鍵一球，是球隊打入4強的最大功臣。

越南足球水平近年進步良多，這支U23今屆賽事表現更是一鳴驚人，分組賽3場全勝，分別擊敗約旦、吉爾吉斯及東道主沙特阿拉伯，8強加時以3：2力挫另一中東勁旅阿聯酋。前鋒阮廷北上仗對阿聯酋時貢獻一球，累積已入3球，是越南的取分之匙。

兩軍去季兩度對碰，國足只取得1和1負，但落敗一仗未有王玉棟及彭嘯等主力，今仗「夫添」下，有力一戰；鑑於國足今屆賽事未失一球，今仗宜追「入球細」。

前鋒阮廷北（7號）今屆賽事累積3球進帳，是越南U23的取分之匙。（Getty Images）

同日4強另一戰是日本與南韓這對東亞雙雄對決（球賽編號：FB2420，1月20日 19:30開賽，HOY 76台直播）。近6次交手，南韓取得3勝1和2負（只計法定時間90分鐘），但單計亞洲盃的話，日本卻取得2勝1負，足證雙方實力接近；由於兩軍對對方非常「熟路」，定鬥過難分難解，今仗捧「入球細」較穩陣。

