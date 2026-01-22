乒乓．WTT阿曼挑戰賽｜姚鈞濤夥吳詠琳闖混雙8強　男單首圈止步

香港乒乓球隊小將姚鈞濤在WTT阿曼挑戰賽打出驚喜，在外圍賽以局數3：2擊敗中國的許海東殺入正賽，他於正賽32強與德國的Patrick Franziska激戰5局，雖然最終落敗，但在混雙夥拍吳詠琳闖進8強，繼續爭標之旅。



經歷一段耕耘期，港乒男隊近年漸見成果，特別是兩名小將陳顥樺和姚鈞濤，去年在世界大學生運動會勇奪男雙金牌後，回歸WTT巡迴賽，先有陳顥樺高踞男雙世界排名第一（夥拍黃鎮廷），姚鈞濤在今站阿曼挑戰賽亦殺入正賽。他於32強面對德國的Patrick Franziska，先輸兩局10：12及10：12陷入落敗邊緣，但他連追11：9及11：7扳平，可惜在決勝局以3：11落敗，首圈止步。

姚鈞濤同時出戰男雙及混雙，他在男雙與拍檔林兆恆面對中國勁敵林詩棟/黃友政，雙方得分梅花間竹，最終以5：11、11：3、7：11、11：8及6：11不敵。混雙方面，他與吳詠琳以局數3：1擊敗新加坡組合Abdullah YIGENLER/Ece HARAC，比分為11：7、8：11、11：7及11：8。

姚鈞濤、吳詠琳。（Getty Images）

WTT阿曼挑戰賽其他港隊賽果

男單32強 黃鎮廷 3：1 Lilian BARDET（法）

女單32強 杜凱琹3：0 徐奕（中）

女單32強 蘇籽童 0：3 何卓佳（中）

男雙16強 黃鎮廷 / 陳顥樺 3：1 Thibault PORET/Esteban DORR（法）

男雙16強 關文皓/何鈞傑 0：3 Noshad ALAMIYAN/Navid SHAMS（伊朗）

混雙16強 黃鎮廷/杜凱琹 2：3 Thibault PORET/Charlotte LUTZ（法）

