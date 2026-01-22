國際賽出擊｜U23亞洲盃決賽　中國鬥日本捱「細」界

中國隊於U23亞洲盃踢出新氣象，4強以3：0「技術擊倒」越南，今屆賽事未失一球躋身決賽，將與去屆冠軍日本爭奪錦標，誓要再創歷史。

（球賽編號：F2526，1月24日 23:00開賽，HOY 77台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50061045

U23國足之前未嘗突破分組賽，但今屆賽事卻踢出驚喜，小組賽以次名晉級，8強藉互射12碼淘汰強敵烏茲別克，到了4強，更以壓倒性姿態以3：0輕取越南，一改守強攻弱的毛病。

中堅彭嘯（左）在今屆賽事貢獻了兩個入球，是國足的首席射手。（Getty Images）

主教練安東尼奧在4強戰排兵佈陣充滿心思，比8強時作出6個調動，包括收起前線主力王鈺棟及拜合拉木，而且一改之前縮後防守的策略，反而是主動控球，主導節奏，此舉令越南體能消耗加快，而且讓體力充沛的王鈺棟及拜合拉木之後上陣，此消彼長下，進攻更得心應手，王鈺棟便接應拜合拉木「埋齋」。

日本是兩屆盟主，包括去屆擊敗烏茲別克封王；但他們為備戰2028奧運，今屆賽事僅以U21球員為骨幹。不過，這支U23日本隊實力依然，5場攻入12球，為列強之冠，其中中場佐藤龍之介、後衛市原吏音均曾入選大國腳。

日本中場佐藤龍之介擁大國腳經驗，今屆賽事已入3球，是球隊的進攻命脈。（Getty Images）

對賽往績方面，國足近5場取得1勝1和3負，稍處下風；要留意的是，近6屆決賽，有5次總入球少於3球。國足防守緊韌、士氣正盛，今仗法定時間未必能分出勝負，可博「入球小」。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。