英超特攻｜阿仙奴迎戰曼聯　紅魔「細」抗兵工廠

曼聯在卡域克回歸暫掌帥印第一擊，即於主場以2：0「技術擊倒」曼城，今周英超乘勝作客榜首的阿仙奴，力爭成功搶分。



卡域克上任首仗，即摒棄前任阿莫林的3後衛陣式，改踢回曼聯過往慣常使用的4後衛陣式，排出4-4-1-1，隊長般奴費南迪斯踢回最熟悉的進攻中場位置，即帶領眾將交出上佳演出，加上兩員非洲兵麥比奧莫及阿密特迪亞路歸隊，令前線選擇增加，其中麥比奧莫對曼城時便攻入一球。

曼聯隊長般奴費南迪斯踢回進攻中場位置，如魚得水。（Getty Images）

曼聯過往對強隊都會用穩守突擊戰術，上仗對曼城時，更發揮得淋漓盡致，由守轉攻不再拖泥帶水，將皮球盡快踢向兩翼反擊，今仗對實力強橫的阿仙奴，相信將沿用這套戰術。

阿仙奴現時以22戰50分排榜首，領先次席的曼城7分，他們在各項賽事取得9勝3和，士氣如虹；但他們近兩場聯賽只能以0：0分別悶和利物浦及諾定咸森林，反映他們面對退守後場的隊伍，未能輕鬆取勝。

阿仙奴前鋒約基利斯近3仗射入兩球，狀態回勇。（Getty Images）

雙方近4次交手，阿仙奴取得3勝1和， 佔盡上風，但要留意的是，這4場總入球悉數在3球以下，今仗「紅魔鬼」在將士用命下，相信也會令主隊吃盡苦頭，「入球小」是不二之選。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。