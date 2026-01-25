U23亞洲盃｜國足小將雖技不如人志氣可嘉　守住青訓基礎未來可期

國足於今屆U23亞洲盃不斷創造歷史，以不失一球的強勢殺入決賽，可惜面對日本，卻有明顯的實力差距，終以0：4飲恨。大國腳曾慘吞日本7隻光蛋，所以國足小將毋須羞愧，反而球隊上下若能汲取教訓，針對缺點加以改善，今天的敗仗便能成為明天取勝的養份。



在西班牙籍主帥安東尼奧（Antonio Puche）帶領下，國足於今屆賽事表現令人耳目一新，首輪雖與伊拉克、澳洲及泰國等勁敵同組，竟以1勝2和次名出線，這是國足首次於U23亞洲盃突破分組賽；8強面對近4屆都能打入準決賽、取得1冠2亞的烏茲別克，雖然全場捱打，但終憑互射12碼淘汰對手。

U23亞洲盃決賽中國對日本。（新華社）

4強對越南一役，是國足表現得最好的一仗，安東尼奧一改之前幾場退守的戰術，該仗竟主動控球，掌控節奏，加上先收起王玉棟及拜合拉木兩名前線主力，以逸代勞，結果大勝3：0，昂然躋身決賽。

國足面對日本卻踢得稍為拘緊，防線退得太後也令對手頻頻可以在禁區頂起腳。（Getty Images）

不過，國足面對日本卻踢得稍為拘緊，防線退得太後也令對手頻頻可以在禁區頂起腳，當然輸4球當中，有兩球是對方射門「省」中國足球員改變方向，才令今屆賽事演出神勇的門將李昊鞭長莫及，但整體戰術略嫌保守，也是落敗關鍵。另外，進攻時，國足也不太敢在中場組織，因而不時從後場「斬上去」，但效果卻一般；國足全場傳球301次， 有240次在己方後半場做出，另外有61次長傳，成功率卻只得34%。

進攻時，國足也不太敢在中場組織，僅不時從後場「斬上去」，算是落敗一大關鍵。（Getty Images）

當然，日本實力確在國足之上，而且不能忘記的是，日本為了備戰2028洛杉磯奧運，今次派了到時適齡的U21參賽，國足中場李鎮全賽後便說：「對我自己來说，就是恨自己不夠强，就是有的時候感覺有一種無力感，拼盡全力了，但確實技不如人，存在真實的差距。」日本無論攻守兩端，都踢出整體的感覺，而個人技術、戰術意識上，也比國足球員平均要好得多。

日本無論攻守兩端，都踢出整體的感覺，而個人技術、戰術意識上，也比國足球員平均要好得多。（新華社）

日本這種攻守一體、重視傳接走位的戰術套路，已經歷了幾代人培育出來，大國腳的國際足協排名第19，雄踞「亞洲一哥」多時，而青年級別隊伍亦一脈相承，今次派出U21亦順利衛冕，足顯實力超班，也是國足可以借鏡的對象。

日本這種攻守一體、重視傳接走位的戰術套路，今次派出U21亦能順利衛冕，是國足可以借鏡的對象。（Getty Images）

國足今次雖然技不如人，但精神面貌卻值得稱許，對烏茲別克時負隅頑抗，對越南時信心十足，這種奮戰心態在近年的大國腳也見不到；安東尼奧面對不同對手，採取不同的戰術方式，也十分高明，只希望中國足協不要因為一次敗陣便改變發展戰略；反而應在現時的基礎上，繼續強化青訓，也可以安排更多青年球員到海外受訓，甚至參賽，提升個人水平。

西班牙籍主帥安東尼奧普切帶領下，國足於今屆賽事表現令人耳目一新。（Getty Images）

安東尼奧賽後則說：「我們踢到決賽，我堅信是我們透過表現來鼓動了國內球迷的意識，以及大家的興奮度。我認為這是非常重要的，這樣大家被鼓動起來、興奮起來，才會想不斷進步，這對我們未來的發展來說是最重要的。」U23國足下一個重要賽事是9月開始的名古屋亞運，且看他們能否繼續進步了。