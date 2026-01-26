棒球．WBC 2026｜日本隊公布「29+1」名單　山本由伸大谷翔平掛帥

日本棒球隊公布世界棒球經典賽（WBC）「29+1」人名單，去年MLB世界大賽最有價值球員山本由伸榜上有名。



即將踏入二月，這個月份在棒球界別又稱為「球春」，意味着各支隊伍展開春訓，為三月開鑼的球季備戰。

大谷翔平與Mike Trout對決，成為WBC經典一幕。（Getty Images）

今年球季開鑼前更有全球球迷引頸以待的世界棒球經典賽，去屆（2023年）日本隊於決賽與美國激戰連場，「二刀流」大谷翔平在第九局擔任「守護神」在投手丘上與天使隊友Mike Trout對決，更成為經典一幕。又稱「侍日本」的日本隊，今天終於公布今屆WBC名單，除了早前已表明將會參賽的大谷翔平，一直未言明意願的王牌投手山本由伸亦告入選，連同松井裕樹（教士）、菊池雄星（天使）、岡本和真（藍鳥）、村上宗隆（白襪）、鈴木誠也（小熊）和菅野智之（自由球員），日本隊共有8名MLB球員，是歷屆最多。

道奇三大日本球員，山本由伸（中）與大谷翔平（左）再次出戰WBC，佐佐木朗希則未見入選「29+1」名單。（Getty Images）

同樣在MLB效力的去屆冠軍成員今永昇太及佐佐木朗希在這張「29+1」的名單上未被徵召，達比修有則因手術後養傷，肯定不會參賽。日本隊方面表示，第30名球員因手續問題，人選將於日內公布。

日本隊去屆奠勝一刻。（Getty Images）

WBC 2026世界棒球經典賽日本隊名單

WBC 2026世界棒球經典賽比賽日期

預賽：3月5日至3月12日

複賽：3月14日至3月15日

準決賽：3月16日至3月17日

決賽：3月18日

WBC 2026世界棒球經典賽比賽地點

A組：波多黎各聖胡安

B組及複賽：美國侯斯頓

C組：日本東京

D組、複賽、準決賽及決賽：美國邁阿密

WBC 2026世界棒球經典賽分組名單

A組：波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞

B組：美國、墨西哥、意大利、英國、巴西

C組：日本、中華台北、澳洲、韓國、捷克

D組：委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜