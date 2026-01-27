歐聯全攻略｜利物浦迎來歐聯生死戰　撐紅軍拉「大」隊晉級

剛於聯賽吃敗仗的英超勁旅利物浦，在歐聯首輪最後一周主場迎擊阿塞拜疆代表卡拉巴克，誓要全取3分一吐烏氣，並取得一張直入16強的入場券。

（球賽編號：FB2756，1月29日 04:00開賽，Now 639台直播）



歐聯首輪採「瑞士式聯賽」規則，每隊抽8隊對壘，利物浦上場作客3：0大破馬賽後，以5戰2負得15分排第4，今仗只要獲勝，便肯定躋身前8名，直入16強。

利物浦中場蘇保斯拉爾近況大勇，是球隊的攻守核心。（Getty Images）

不過，「紅軍」近況難言上佳，聯賽作客般尼茅夫被對手絕殺，以2：3敗陣，兼被打破連續13場不敗之身；主帥史諾唯盼近4場入3球及交出1次助攻的蘇保斯拉爾，繼嬻有出色發揮，帶領球隊反彈。

卡拉巴克名不經傳，但在今屆歐聯表現有驚喜，以7戰3勝1和3負排第18位，有望打入前24名以取得附加賽資格；前鋒卡美路杜蘭7場歐聯入4球，是他們的取分之匙。

卡拉巴克在今屆歐聯表現有驚喜，以7戰3勝1和3負排第18位。（Getty Images）

雙方未嘗對壘，但利物浦實力較強且擁主場之利，今屆歐聯3次主場出擊取得2勝1負，當中兩場總入球都超過4球；今仗可捧紅軍取勝外，「入球大」也是不二之選。

熱刺中堅雲迪雲助攻力強，今季在各項賽事入了7球。（Getty Images）

另一支英超球隊熱刺，暫以14分排第5，同樣只要在最後一仗作客法蘭克福取勝，便可直入16強；雙方近4次交手，熱刺2勝2和未輸過，而當中3次總入球少於3球，今仗可捧「入球小」。

法蘭克福只得4分排33位，篤定晉級無望。（Getty Images）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。