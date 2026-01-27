乒乓球｜經歷百年回到原點　倫敦世乒團體賽港隊國乒抽籤名單出爐

百年之後，乒乓球返回原點——倫敦。此處是1926年第一屆世界乒乓球錦標賽的舉行地，也是國際乒聯（ITTF）的誕生地。ITTF將今年的世界團體錦標賽帶回倫敦，對整個運動項目來說別具意義。

賽會昨日舉行抽籤儀式，香港男、女子隊被編進第15組及第4組，將在1B階段開始作賽。



世界乒乓球團體錦標賽將於4月28日至5月10日在倫敦舉行。ITTF主席Petra Sörling表示：「由倫敦到倫敦，此處是ITTF和世界錦標賽的誕生地，今年我們真正圓滿了。英國曾七次舉行世錦賽，但在百年之後回到原點，極具意義。今屆世錦賽是一個里程碑，希望全世界一起參與。」

ITTF主席Petra Sörling（中）早前在倫敦出席宣傳活動。（Getty Images）

ITTF在香港時間26日舉行抽籤儀式，並在官方網站公布分組名單。男、女子組各有64支隊伍參賽，頭八種子肯定躋身第二圈，但他們將先在1A階段分兩組作賽，以小組成績決定第二圈種子排名；其餘56支球隊將在1B階段作賽，力爭剩餘24個第一圈參賽名額。

香港男、女子隊分別被編進1B的第15組及第4組，男隊同組對手為尼日利亞、南非及沙特阿拉伯，女隊同組對手為墨西哥、荷蘭及澳門。

至於1A階段，中國男子隊與瑞典、韓國及英國位處第1組，第2組球隊有法國、日本、德國及中華台北。女子組方面，國乒與韓國、中華台北及羅馬尼亞被編進第1組，第2組球隊則有日本、德國、法國及英國。

世界團體錦標賽將4月28日至5月10日上演，4月28日至5月1日在Copper Box Arena打1B階段，5月2至3日在溫布OVO Arena Wembley打1A階段及第二階段至決賽。

世界乒乓球團體錦標賽2026男子組分組表。（ITTF）