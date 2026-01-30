澳職方程式｜西悉尼流浪者作客差　博FC悉尼反彈開主勝

周六澳職上演悉尼打吡，FC悉尼於主場迎擊西悉尼流浪者；FC悉尼踏入2026年後表現回落，今仗能否藉主場之利反彈，全取3分？

（球賽編號：FB2922，1月31日 16:35開賽，myTV Super直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50060686

季初一度做出4連勝的FC悉尼，踏入2026年後，4場只取得1勝1和2負，而且當中3場未有入球，於聯賽也以13戰得22分排第4；不過，他們比榜首的奧克蘭FC只少3分，且打少一場，因此仍有望進佔更高位置。

祖羅利今季有6次入球或助攻，是FC悉尼的中場核心。（Getty Images）

FC悉尼陣中必須留意的是33歲老將祖羅利（Joe Lolley），這名英格蘭中場今季聯賽上陣8次，便取得4入球2助攻的佳績，可是在整個一月倦勤，連帶球隊的戰績也下滑，預料今仗可復出，將大大提升球隊的戰力。

相反，西悉尼流浪者踏入一月卻有起色，由之前4場的1和3負，轉變為近4場2勝2負，並暫以14戰15分排「尾二」；西悉前鋒巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）今季聯賽貢獻了5個入球或助攻，是球隊的進攻核心。

西悉主將巴巴路西斯今季聯賽貢獻了5個入球或助攻。（Getty Images）

近6場對碰，FC悉尼取得4勝1和1負，稍佔上風；今仗他們有主場之利，又有主將復出，相信可以反底，一於博「主勝」

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。