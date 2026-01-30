英超特攻｜曼聯迎富咸　主場劫「富」

卡域克暫代曼聯主帥兩仗，便先後擊敗曼城及阿仙奴這兩支英超聯賽首次席勁旅，氣勢一時無倆，今周回到主場迎擊富咸，相信可全取3分。

（球賽編號：FB2980，2月1日 22:00開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50061415

一改前任阿莫林的三後衛陣式，卡域克還原基本步，踢回曼聯眾將最熟悉的4-4-1-1陣式，般奴費南迪斯回到攻中，小將明奈夥拍卡斯米路於中場串連攻守，哈利馬古尼亦復任正選，與利辛度馬天尼斯合作扼守後防中路，亦表現對辦。

麥比奧莫近兩場都有入球，助曼聯取得兩連勝。（Getty Images）

在前線上，卡域克沒有盡遣今季3名新兵，反而只讓麥比奧莫（Bryan Mbeumo）任單箭頭，這名喀麥隆鋒將亦交足功課，連續兩場都有入球；而養精蓄銳的馬菲奧斯根夏後備入替也有好表現，上仗對阿仙奴時便射入一記「世界波」，助曼聯以23戰得38分排第4，雖落後阿仙奴12分， 但爭標未算絕望。

富咸近7場聯賽只輸一場，取得4勝2和1負，表現不俗，其中中場哈利威爾遜（Harry Wilson）狀態大勇，今季貢獻了8個入球及4次助攻，將是「紅魔鬼」心腹大患。

哈利威爾遜今季狀態大勇，已為富咸貢獻了8個入球及4次助攻。（Getty Images）

往績方面，曼聯近7次聯賽取得5勝1和1負，佔盡上風；而且富咸今季作客表現一般，只取得3勝2和6負，今仗一於捧「紅魔鬼」在主場奧脫福揚威。

考慮曼聯自卡域克接手後回勇，加上富咸亦一定的入球能力，故同場過關可取曼聯勝 & 總入球多於[4.5]球，賠率有5.1倍。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。