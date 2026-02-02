英超球評｜曼城六連勝後陷低潮　哥帥未找到使用洛迪的最佳陣式

曼城於昨晚的英超作客以2：2遭熱刺逼和後，24戰得47分，續居次席，落後榜首的阿仙奴6分；主帥哥迪奧拿雖說還有14場賽事，聯賽錦標之爭仍未完結，然而，踏入2026年的6場聯賽，「藍月亮」僅取得1勝4和1負，以這樣的勢頭，要追上「兵工廠」談何容易？明明之前才聯賽六連勝，為何在新一年便急轉直下，其中一個原因，可能連哥帥也意想不到。



昨仗賽後，哥迪奧拿表示：「我們踢得不錯，直至去到70分鐘，他們作出多了長傳，然後投入更多球員到中場，進攻變得更直接。然後他們入球了，接着便找到他們的節奏。」雖然又被拉開與榜首的差距，但哥帥強調：「這無疑是挫折，但我們還在次席，我們會繼續努力。還有14場比賽，仍有不少分數可爭取，讓我們拭目以待。」

曼城在洛迪早前缺陣期間取得六連勝，自洛迪在新一年復出後，踢了5場正選、1次後備，6場只取得1勝4和1負。（Getty Images）

曼城在11月29日主場以3：2力挫列斯聯後，打出一段六連勝，同時進佔次席，緊咬着阿仙奴；可是踏入今年1月1日作客新特蘭一仗悶和0：0後，球隊狀態便突然滑落，連同昨天賽和熱刺，近6場只取得1勝4和1負。這兩段時間，明顯的分別只有一個，就是洛迪在六連勝時間缺陣，在新一年復出，踢了5場正選、1次後備。

洛迪在防守端上仍然保持一定水準。（Getty Images）

因膝部十字韌帶斷裂，洛迪去季幾乎整季報銷，到球季尾段才告復出；今季雖已痊癒，但在哥帥悉心保護下，也非必然正選，而且也斷斷續續地養傷，例如11月初對般尼茅夫時於89分鐘才入替，但之後近兩個月時間倦勤，因此狀態不佳也情有可願。哥帥在上周的訪問便提到：「洛迪會好起來，然後所有人及球隊都會一起進步。他養傷了18個月，當然，他需時復元。」

哥迪奧拿仍然對洛迪投信任一票。（Getty Images）

如果將曼城的問題都推在洛迪身上，並不合理，畢竟他在防守端上保持一定水準，對熱刺一仗，11次重奪控球權、3次成功剷截、6次成功爭頂、地面五五波爭逐10次也贏了8次。

不過，他在比賽末段體力不繼，接連犯規，幾乎兩黃一紅，也顯示狀態未十足；而且蘇蘭基所入的熱刺第2球，如果洛迪「當弗」是否可以追得更貼，不讓蘇蘭基起腳呢？

哥帥不斷變更人腳配置，但仍未能找回六連勝時的陣式上平衡。（Getty Images）

洛迪復出對曼城最大的影響，反而在進攻上。他坐陣中場，雖然直接取代的是尼高干沙利斯（Nico González），但哥帥或許想找到陣式上的平衡，因此不斷變更人腳配置，今場便讓尼高奧萊利（Nico O'Reilly）及貝拿度施華在兩旁輔助，但無論如何變化，總之都會打斷了在六連勝時期表現出色的卓基（Rayan Cherki）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、菲爾科頓的中場連線，後兩人昨仗都在比賽末段才入替。

夏蘭特（右一）縱使再努力鑽營，但在曼城中場創造力不足下，他缺乏供應也破門乏力。（Getty Images）

中場創造力不足，連帶夏蘭特在缺乏供應下亦破門乏力。這名挪威中鋒在六連勝中攻入5球，近6場卻只入了一個12碼。昨仗對熱刺，夏蘭特雖然十分賣力，但全場僅獲兩次射門機會，預期入球率僅得0.29；上一場對狼隊，後備上陣未有起腳機會；再上一場對曼聯，射門2次，預期入球率僅0.13。

曼城在洛迪早前缺陣期間取得六連勝，自洛迪在新一年復出後，踢了5場正選、1次後備，6場只取得1勝4和1負。（Getty Images）

在2023到24年期間，洛迪上陣的74場，曼城未逢敗績；那會想到，今天球隊陷入小低潮，進攻找不着節奏，原因卻可能出在這位金球獎得主上。「藍月亮」下仗作客硬撼貌似回勇的利物浦，哥帥會否將球隊的爭標前程，繼續賭在洛迪身上呢？