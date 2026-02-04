亞洲波多面睇｜日職百年構想聯賽開鑼

新一屆日職在2月6日開鑼，由於大會希望跟歐洲聯賽接軌，在2026/27年球季會開始實行跨年度球季，因此在2月到6月的過渡期推出了一個名為「日職百年構想聯賽」的賽事，賽制跟過往的日職有點分別。



今次賽事分日本東西區角逐，每區各有10支隊伍，進行雙循環聯賽，取勝3分，輸波0分；法定時間打和須互射12碼，12碼勝出獲2分，落敗得1分；聯賽排名將影響季後賽對賽。

長崎成功丸是升班馬，但陣中有前日本國腳山口螢壓陣。（長崎成功丸IG）

季後賽由東區第一對西區第一，之後按順位捉對比賽，採主客兩回合決勝，東一及西一的勝方取得總冠軍，負方為亞軍；東二對西二，勝方為季軍，負方則排第4；其他排名，如此類推。冠軍可聯同2025年日職冠亞軍，參加2026/27球季亞冠精英盃，而且總獎金超過25億円，捧盃隊伍絕對是名利雙收。

開鑼日有3場賽事，焦點是長崎成功丸主場迎擊廣島三箭。長崎由前廣島名將高木琢也掌帥，以上季日乙亞軍姿態升班，事隔7年再於日職馳聘；陣中不乏球星，例如前日本國腳山口螢、擁有多年日職經驗的山﨑凌吾，以及在長崎效力近10年的澤田崇等，又從浦和紅鑽簽入巴西前鋒泰亞高辛坦拿，與日職隊伍有一戰之力。

廣島三箭上季聯賽排第4，大迫敬介、佐佐木翔、謝明良及加藤陸次樹等主力留效，實力不俗，但球隊換了38歲的德國少帥Bartosch Gaul，或許會有一些新嘗試。

佐佐木翔效力廣島三箭超過10年，曾入選日本國家隊，經驗豐富。（Getty Images）

上次兩軍交手，已是2018年的事，當時廣島主客都贏2：0；今仗廣島實力佔優，但長崎卻有主場之利，勝負難料，不如博「入球細」更穩陣。

