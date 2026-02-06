英超特攻｜域斯領利物浦「大」勝曼城

近兩場回勇的利物浦，今周英超主場硬撼次席的曼城，為了爭逐前四席位，今仗力爭3分；「藍月亮」近期聯賽表現不濟，且周中要應付聯賽盃，相信「紅軍」有機可乘。（球賽編號：FB3253，2月9日 00:30開賽，Now 621台直播）



利物浦之前作客被般尼茅夫「絕殺」，以2：3敗陣，也被打破13場不敗身，但知恥近乎勇下，近兩場共入10球，先於歐聯以6：0大勝卡拉巴克，再在聯賽以4：1反勝紐卡素。不過，由於之前失分不少，因此暫只以24戰39分排第6，落後第4位的曼聯2分。

域斯（左）及艾基迪基這對利物浦新兵，近期成為最佳拍檔。（Getty Images）

「紅軍」今季新加盟的域斯與艾基迪基近況甚勇，前者近10場入了6球，後者近2場入了3球，而且兩人化學反應不俗，不時互相助攻，令人想起了昔日謝拉特與費蘭度托利斯的進攻連線。由2月3日起，即場入球球員有得玩，特別推介近期狀態火熱的德國中場域斯。

曼城上周聯賽作客以2：2遭熱刺逼和，近5場聯賽只取得1勝4和1負，以24戰47分排第2位，落後榜首的阿仙奴6分，今仗實不容再失。然而，陣中神鋒夏蘭特近7場聯賽只入了一記12碼，狀態令人擔憂。

安東尼施美安一月甫加盟曼城即融入球隊，上陣5次入了4球。（Getty Images）

利物浦攻力強勁，但防守卻一般，聯賽已失了33球；曼城同樣有後防大將魯賓戴亞斯及加華度爾養傷，近4場聯賽有3場失波，共失5球。因此，兩軍防守表現難予信心下，今仗同場過關推介利物浦「主勝」及總入球超過3球。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。