吳委峻在中學便立志以打籃球為職業，先在學界賽事嶄露頭角，到加盟香港金牛成為職業球員，並代表香港出戰第十五屆全國運動會。一步一腳印，這位香港「籃」兒深信，只要付出足夠努力，便有機會登上更大的籃球舞台。



你是如何開始接觸籃球？

小四的時候，我和哥哥經常到公園球場打籃球，激發了我對這項運動的熱情。升上中學後，我便立志要成為職業球員，於是便從參加學界賽事開始；曾獲「三分王」、「得分王」及「最有價值球員」的稱號，希望有天能登上更大的舞台去展現自己。

作為籃球員，你認為哪些性格特質最重要？

很多人覺得天賦很重要，但我認為籃球員最重要的是永不放棄和自律。我非常欣賞高比拜仁（Kobe Bryant） 的「曼巴精神」。他的名言「你看過凌晨四時的洛杉磯嗎？」，所指的是他於凌晨四時已經在練習，這提醒了我成功離不開自律和堅持。我亦很喜歡艾榮（Kyrie Irving）和河村勇輝。我和他們一樣，在打籃球方面沒有身高優勢，但從他們身上，我學到永不放棄的精神，所以每次落場，我都會奮戰到最後一刻，不想後悔自己沒有盡力打好每一球。

最難忘的比賽與得著是甚麼？

曾經有一場學界四強賽，當時因為我的失誤導致球隊落敗，感到非常自責。後來我將這份不甘心轉化為動力，定下了「投五萬球三分波」的目標，以提升自己投球的準確度。讀書和籃球校隊練習曾佔據我生活很大部份，所以我放棄了很多玩樂的時間，幾乎每天投二至三百球三分波，最終花了兩年時間才完成這個目標。這不僅提升了我的投球技術，也磨練了我的意志力。

加入香港金牛籃球隊後，吳委峻希望成為一個能帶動球隊得分的後衛，為球隊爭取勝利。（相片由香港金牛籃球隊提供）

2025年5月加盟職業籃球隊香港金牛後，助球隊衛冕全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍，自此你的心態和目標有何不同？

以前我喜歡擔任校隊的射手，很享受射球和得分的感覺，比較追求個人成就；但加入香港金牛籃球隊後，我的心態有很大轉變。我現在更希望成為一個能帶動球隊得分的後衛，組織更多進攻、為其他隊友製造機會，從而獲得團隊勝利，這令我感到更加快樂和滿足。球隊所提供的不同訓練亦令我的球技進步神速，讓我更注重對細節的把控，減少在場上犯錯。

吳委峻（右）自小夢想代表香港出賽，首次以港將身份出戰第十五屆全運會，感到非常榮幸。

2025年舉行的第十五屆全國運動會，首次由粵港澳三地共同承辦，馬會更撥款逾五億港元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。代表香港參與今屆全運會「香港賽馬會盃籃球（男子22歲以下組）比賽」，你的心情如何？

能夠代表香港參加全運會，我感到非常榮幸。我自小便夢想能代表自己的城市出賽，今屆全運會的籃球（男子22歲以下組）賽事更在香港舉行，別具意義。我的家人和很多粉絲也到場支持，令我份外開心。此外，我亦有幸與全國的頂尖球員同場較量，其中包括中國男子籃球職業聯賽（CBA）的球員，以及來自內地大學的明星球員，與他們對陣，無論攻防，都令我獲益良多。

2025年9月馬會宣佈透過其慈善信託基金審批撥捐7,075萬港元支持為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃。

香港賽馬會一直支持多個籃球運動相關項目，從鼓勵青少年參與、教練培訓到場地設施提升。你認為這些項目如何協助推動本地籃球發展？

我認為這些項目能有助推動籃球運動的發展。籃球是一項需要長時間訓練的項目，從小開始接觸籃球能打好基本功和累積更豐富經驗。然而，香港很多家長可能更傾向於子女的學業發展，讓他們參與運動或考慮以此為職業的機會相對有限。這些項目正好提供了多元的籃球活動讓更多兒童及青少年參與，從而增加市民大眾接觸及了解籃球的機會。我亦樂見愈來愈多人關注本地籃球，並進場觀賞職業賽事，這對籃球發展亦有積極作用。

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）及馬會行政總裁應家柏（右）於一個籃球計劃啟動禮上與青年人切磋球技。

成為職業球員後，你未來的目標是甚麼？

現階段我希望能在香港金牛籃球隊中爭取更多上場時間，不斷進步；長遠而言，我希望有一天能打進美國職業籃球聯賽（NBA）。這目標看似遙不可及，但我有信心只要付出足夠努力，機會自會到來。

