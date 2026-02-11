英超特攻｜夏蘭特7次對富咸入7球　曼城「讓主」冇難度

曼城在過去的周末作客力克利物浦，於周中的「英超加班車」則主場迎擊富咸，力爭全取3分，繼續在聯賽追趕榜首的阿仙奴。



「藍月亮」在補時階段憑夏蘭特射入12碼，以2：1絕殺利物浦，現時以25戰50分，排聯賽次席，落後阿仙奴6分，保持後來居上的機會。

曼城鋒將夏蘭特過去7次面對富咸入了7球，今仗有望再接再勵。（Getty Images）

夏蘭特在這一場入波後興奮脫去上衣慶祝，因為他最近陷入了小低潮，之前8場只入了一球；這名挪威鋒將有望對富咸時再接再勵，他過去7次面對該倫敦球會，有5場取得「士哥」，共入了7球，而曼城在這7場亦悉數取勝。

富咸現時以34分排聯賽第10，但近況一般，近4場聯賽只取得1勝3負。今季表現出色的中場哈利威爾遜，於聯賽貢獻了8入球4助攻，是富咸賴以「偷雞」的關鍵人物。

富咸中場哈利威爾遜近7場入了4球，是球隊的攻擊泉源。（Getty Images）

曼城最近19次面對富咸悉數取勝，單計聯賽主場出擊，亦錄得8連勝，可說是富咸剋星；這8場中，「藍月亮」有6場贏2球或以上，因為今仗除了「主勝」穩開外，亦可以博「讓主」。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。