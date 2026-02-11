英超｜曼聯難破韋斯咸穩守連勝告終　曼迷「剪髮哥」無緣剪髮

「剪髮哥」該遺憾沒得剪髮，還是慶幸愛隊補時追和倖保一分呢？挾四連勝氣勢造訪韋斯咸的曼聯，今仗藉錫斯高補時快腳射入，以1：1逼和對手，而同日車路士亦告失分，因而仍以26戰45分緊守第4位。



網路名人Frank Ilett在2024年10月5日許下宏願，要等到曼聯取得五連勝，他才會剪頭髮，結果他由陸軍裝，留了493天，變成一個鬈曲的「長毛」，「剪髮哥」之名也不脛而走。當曼聯炒掉阿莫林，而起用卡域克掌帥後，接連擊敗曼城、阿仙奴、富咸與熱刺，達成四連勝，也令「剪髮哥」終於可以「叫糊」。

曼聯與五連勝只差一步，知名曼迷Frank Ilett又要繼續留住一把長髮。（直播截圖）

可是，曼聯果然是面對守強於攻的隊伍，比遇上如曼城、阿仙奴這樣的勁旅更棘手，因為「紅魔鬼」近年比較熟習穩守突擊踢法，倘要主攻反而未必能發揮最佳水準。

自紐奴接掌韋斯咸後，也順理成章地將自己那套嚴密防守戰術帶到「槌仔幫」，今仗他們的4-5-1陣式，兩員防守中場在保護中路非常稱職，兩翼的查洛保雲及森馬維（Crysencio Summerville）都非常積極協防；加上讓出控球權，並採低位防守戰術，令曼聯空有65%控球率，卻難以製造有威脅的埋門。

面對韋斯咸的嚴防，曼聯顯得無從入手。（Getty Images）

韋斯咸又覷凖曼聯兩閘的弱點，不時利用兩翼突擊，在50分鐘所入一球，便是查洛保雲先頂贏曼聯左閘梳爾，再於右路發難傳中，後上的湯馬士蘇錫克（Tomáš Souček）近射得手。主隊在領先後，更乘曼聯空群而出，取得不少反擊機會，可惜哥林威爾遜及艾達馬查奧爾都未能處理好臨門一腳，埋下被扳平的伏線。

曼聯在四連勝中一直打順境波，其中3場先領先，對阿仙奴雖先落後，但很快便反超前2：1；今次可說是卡域克第一次在逆境調兵遣將，而他換入的幾名後備都有作用，中堅約羅（Leny Yoro）入替有傷在身的哈利馬古尼，起碼兩次封住了對方的半單刀、約舒亞舒克斯接應右路傳中頂槌攻門僅告斜出、錫斯高則於補時6分鐘接應麥比奧莫的傳中，快腳射入扳平。

錫斯高補時妙射建功，助曼聯追成平手。（Getty Images）

（Getty Images）

賽後卡域克認為球隊展現了特質：「球員能夠逆轉敗局，值得讚許，這是球隊非常重要的特質。今仗有不少積極元素，我們不可能每仗都取勝，但起碼沒有空手而回。」他又盛讚韋斯咸：「我們也得稱讚韋斯咸，他們防守得很出色，壓縮了空間，而我們進攻上也沒有火花。不過我不能苛責球員了，我們會汲取教訓，強勢回歸。」

曼聯暫代主帥卡域克。（Getty Images）

由於車路士同日只能主場以2：2賽和列斯聯，以26戰44分續居第5，也令曼聯以1分之微仍踞第4位。