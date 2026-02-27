網球無疆界　男女老幼齊參與　馬會以運動連繫社群

網球適合男女老幼參與，年度盛事香港網球公開賽正是推動社會大眾認識這項運動的契機。賽馬會香港網球公開賽社區計劃讓學生、長者及不同社群齊享受網球的樂趣，除了鼓勵女士們參與網球運動，亦有退休人士擔任計劃義工，以及讓學生透過計劃免費進場觀賞比賽，一同感受賽事熾熱氣氛。



攝影：陳葦慈



賽馬會香港網球公開賽社區計劃為學校提供免費門票，讓學生能到現場欣賞賽事。（攝影：陳葦慈）

馬會社區計劃義工鄧淑賢：長者打網球好處多

本身是退休人士的鄧淑賢以往從未想過參與網球運動，曾有朋友向她招手，卻基於害怕陽光太猛、球拍太重、跑動太多等理由而婉拒。直到6、7年前退休，經朋友介紹下參與賽馬會樂動網球計劃，「課程免費，大夥兒一起玩，打球後聚餐」，循序漸進地學習，開心又滿足，才發現打網球原來並不辛苦。

她坦言，一開始學打網球的時候會擔心對長者而言會較為困難，循序漸進地學習之下，發覺並非如想像中困難。從最初的無從入手，數個月下來漸漸能夠與其他學員對打，進步帶來的滿足感，讓鄧淑賢愈來愈熱愛這項運動。她細數，學打網球能夠強身健體之餘，亦對精神健康有正面幫助，而且可以認識新朋友，「朋友紛紛說我較以往更開心！」，大讚網球運動好處多。

鄧淑賢亦將對網球的熱愛傳揚，介紹多位朋友一起參與，對她來說網球既是運動，亦是與朋友聯誼的機會。她今次擔任賽馬會香港網球公開賽社區計劃的義工，負責維園中央場人流管制，感受到現場觀戰時的球速跟看電視時直播截然不同，以及香港球手出場時的緊張氣氛。

賽馬會香港網球公開賽社區計劃義工鄧淑賢，與記者分享打網球對長者的多種好處。（攝影：陳葦慈）

馬會社區計劃教練：女士控制球拍角度和擊球落點更佳

很多人認為網球是有一定門檻的運動，賽馬會香港網球公開賽社區計劃教練吳麗萍（Cindy）指出，未接觸這項運動前，很多人都誤以為網球「要很用力、球拍很重和需要大量體能」，實際上對初學者或業餘人士而言，控制（control）遠較力量重要。現時她的學生，男、女比例約各佔一半，即使女士們力量相對較細，勝在控制球拍角度和擊球落點更佳，「女士學網球會較仔細，可以好好控制網球。」

她認為，網球適合所有不同年齡人士，並介紹網球共有4款不同氣壓的球：平常網球比賽所用是100%的黃球，小朋友用的紅球為25%，還有50%的橙球及「老友記」所用的75%綠球，後三種的氣壓較低，球速相對較慢亦較易控制，適合初學者及練習時使用。Cindy在香港網球公開賽帶領導賞團及指導公眾打匹克球（pickleball），她不諱言網球女教練在行內屬少數，但在不少家長眼中，女教練在指導小朋友的時候會較為溫柔、有耐性和細心。

賽馬會香港網球公開賽社區計劃教練吳麗萍同時兼教匹克球，在現場向公眾指導和示範。（攝影：陳葦慈）

馬會社區計劃受惠學生羅妍珊：第一次入場觀戰有點激動

本身參與賽馬會樂動人生計劃的小學六年級生羅妍珊，在香港網球公開賽首次置身現場觀戰，她直言心情有點激動，認為比起在電視上可看到更多細節。賽馬會香港網球公開賽社區計劃向她就讀的學校提供賽事門票，她與一行十多位同學在老師帶領下，一起欣賞精彩刺激的賽事之餘，亦參加現場的導賞團、匹克球體驗活動，甚至近距離與國際球星卻哥夫（Vasil Kirkov）與史堤芬斯（Bart Stevens）見面並獲得他們的親筆簽名。

即場試玩匹克球後，她覺得這項新興運動很有趣，亦很容易「上手」，她在校內主要參與的運動為足球，首次接觸匹克球和觀賞網球後，希望將來能夠有機會繼續參與這兩項運動，以及到現場欣賞更多不同體育運動的比賽。

賽馬會香港網球公開賽社區計劃受惠學生羅妍珊即場試玩匹克球。（攝影：陳葦慈）

馬會社區計劃實習學員Nicole：獲寶貴實習機會

這次年度網球盛事亦是一班大專生難得的實習機會，就讀香港專業教育學院（IVE）運動教練學高級文憑一年級的林凱瑩（Nicole），主修科目正是網球。她表示，平常鮮有機會能在大型活動擔任工作人員，今次負責接待入場觀眾，帶領他們到所屬位置。她憶述在香港球手黃澤林作賽時，當時觀眾人流突然大增，需要她協助處理突發情況，即時疏導現場人流，讓她親身體會到臨場應變對於管理體育活動的重要性，學以致用。

「平日上課主要聽老師講解，一切只能憑空想像。今次難得能親身參與大型活動實習，帶給我好多不同的體驗，尤其是於大型體育盛事的管理和營運方面，能實踐書中所學。」從今次實習的經歷，她亦深深體會到愈來愈多香港人關注網球，令她更堅定往網球教練的事業方向發展。

