澳職方程式｜FC悉尼博反彈　迎阿德萊德聯　主場贏「德」

踏入中後段的澳職，今周有FC悉尼主場迎擊阿德萊德聯；FC悉尼近況不濟，急需重拾勝軌，以繼續挑戰榜首的紐卡素噴射機。

FC悉尼上仗作客以0：1不敵次席的奧克蘭FC，近4場只取得1勝3負，於聯賽榜以15戰25分排第3，落後紐卡素噴射機5分，亦落後奧克蘭FC 3分；不過他們少踢一場，因此仍有機會後來居上。

FC悉尼前鋒甘比辛奴今季有4個聯賽入球進帳，是球隊並列的首席射手。（Getty Images）

至於以23分排第6的阿德萊德聯，近況相對較佳，近4場取得2勝1和1負，上仗面對榜首的噴射機也僅負2：3。不過，阿德萊德聯作客表現一般，今季聯賽7次作客只取得2勝1和4負。

往績方面，FC悉尼近7次交手取得4勝1和2負，稍佔上風；值得留意的是，這7場全部是「入球騷」，總入球悉數在3球或以上，其中5場總入球更超過4球；因此今仗除可捧「主勝」外，「入球大」也是信心保證。

阿德萊德聯近況尚佳，近4場取得2勝1和1負。（Getty Images）

FC悉尼B隊則在同日的「澳洲全國聯賽 - 新南威爾斯」賽事作客西悉尼流浪者B隊，他們面對西悉B輸多贏少，近6場只取得1勝1和4負，今仗凶多吉少，宜博「主勝」。

FC悉尼B隊球員以青年軍為主，上屆只排聯賽第10位。（FC悉尼官網）

至於「澳洲全國聯賽 - 維多利亞」賽事則於今周開鑼，上季冠軍艾雲達爾主場迎擊南墨爾本；艾雲達爾上季「雙殺」南墨爾本，實力明顯較高，今仗同樣可捧「主勝」。

艾雲達爾是上屆冠軍，而且於澳洲盃打入4強，實力不俗。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。