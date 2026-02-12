賀歲盃｜港足公布決選名單　葉嘉宇潘尚希首獲召　外流兵僅梁諾恆

香港足球代表將於馬年大年初五（2月21日）在香港大球場出戰FWD富衛保險賀歲盃2026鬥韓國球隊FC首爾，港足今公布此仗23人決選名單，其中理文門將潘尚希和標準流浪的葉嘉宇首次獲「大港腳」列入決選名單。



流浪門將葉嘉宇首度獲港隊徵召。（標準流浪facebook）

暫代主帥盧比度，早前曾表示會嘗試去中超及中甲球會爭取放人，但最終一如所料並無中超球員入選，名單中僅得剛加盟深圳青年人的中堅梁諾恆繼省港盃後再為港足披甲，成為23人名單中唯一外流球員。其餘入選球員大部分均常規港腳包括艾華頓、陳俊樂、余在言、陳肇鈞及謝家榮等常規主力，以及杜國榆、李樂謙、劉智樂及甘智健等省港盃代表。

梁諾恆成為賀歲盃陣中唯一外流球員。(香港足總facebook)

大隊將於大年初二（18日）開操，惟與高級組銀牌決賽日子相撞，故名單中6名大埔及流浪球員料不會出席。

港足賀歳盃鬥FC首爾23人名單：

守門員

葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、潘尚希（理文）、謝家榮（大埔）



後衛

慈英、甘智健、林樂勤（傑志）、杜度、余煒廉（理文）、梁諾恆（深圳青年人）、杜國榆（大埔）



中場

余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、黃威、胡晉銘（理文）、費蘭度、陳肇鈞（大埔）



前鋒

劉智樂（標準流浪）、洛迪古斯（東方）、祖連奴（傑志）、艾華頓、劉家喬（理文）、李樂謙（大埔）

