歐聯全攻略｜摩納哥大年初一深夜迎衛冕PSG　法甲打吡和氣生財

歐聯附加賽於馬年大年初一深夜展開，矚目戰是「法甲內訌」，上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）先於首回合作客摩納哥，力爭保持衛冕機會。

（球賽編號：FB2756，1月29日 04:00開賽，Now 639台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50060586

歐聯附加賽，是由首輪第9至24名對壘，兩回合賽事的勝方，將躋與16強，與首輪前8名角逐。PSG上屆也要參予附加賽，對手是同樣來自法甲的比斯特，結果PSG兩回合大勝10：0晉級。

安素法迪今季在法甲射入7球，是摩納哥的首席射手。（Getty Images）

PSG近期表現反覆，前一仗主場以5：0大破馬賽，上仗卻作客以1：3不敵雷恩，於法甲以1分落後於朗斯，位列次席；他們在歐聯首輪最後3場也只錄得2和1負，狀態一般。

摩納哥雖然在聯賽只排第8，但今季卻曾以1：0力挫PSG，可惜的是，當時的入球功臣南野拓實重傷長唞，今仗的入球重任，或會落在在歐聯有3球進帳的科拿連巴洛根及前巴塞隆拿天才前鋒安素法迪身上，後者在聯賽入了7球，是摩納哥的首席射手。

PSG剛不敵雷恩，主將奧士文迪比利公開批評對友不思進取。（Getty Images）

摩納哥近5次主場迎擊PSG取得3勝1和1負，今仗亦有力一戰，不過，PSG實力較佳，今場還是博雙方「以和為貴」較穩陣。

域陀奧森漢今季於歐聯6場入了6球，是加拉塔沙雷的取分之匙。（Getty Images）

同日還有加拉塔沙雷主場面對祖雲達斯，主隊擁有域陀奧森漢、莫路伊卡迪、根度簡及利萊辛尼等球星壓陣，奧森漢於歐聯上陣6場入6球，狀態一流；加上近3次交手加拉塔沙雷取得2勝1和， 今仗受讓值博，可取讓球主勝。

祖雲達斯隊長文路爾盧卡迪利剛在上周的意甲對國際米蘭時，射入一球。（Getty Images）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。