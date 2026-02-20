英超特攻｜諾定咸森林主場出擊　「細」抗利物浦

上周足總盃過後，今周英超回歸，貌似回勇的利物浦作客又炒主帥的諾定咸森林，力爭全取3分，重返聯賽前四位置。



利物浦26戰42分排第6，落後第4的曼聯3分；他們近5場取得4勝1負，落敗一仗是以1：2遭曼城「絕殺」，有點非戰之罪；雖然陣中仍有伊沙克、遠藤航、干拿巴特利及謝利美費林邦等多員傷兵，但球員似乎漸拾佳態，而且也建立起默契。

域斯逐漸適應英超踢法，近期已成為利物浦的進攻核心。（Getty Images）

當中改變最大的，要數進攻中場域斯，他經過半年的適應期後，自去年12月尾對狼隊時「開齋」後，近13場聯賽射入4球及交出3次助攻；事實上，域斯在今季聯賽創造機會的次數達44次，僅次於曼聯隊長般奴費南迪斯，實是「紅軍」的攻擊核心。

森林現時以26戰27分排「尾四」，僅領先「尾三」的韋斯咸3分，護級形勢不能太樂觀；因此，球隊經歷近3場聯賽2和1負後，主帥戴治被炒；曾助狼隊成功護級的域陀彭利拿走馬上任，成為森林今季第4任教頭。

森林今季攻門乏力，聯賽只入了25球，攻力只好過榜末的狼隊。（Getty Images）

森林近3仗面對利物浦取2勝1和，包括連續兩季於晏菲路揚威；另外，森林近4次主場面對「紅軍」雖然只取得1勝1和2負，但要留意的是這4仗總入球都在3球以下。鑑於利物浦近期勢盛，但森林往績又佔優，勝負難料下，今仗宜取「入球小」。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。