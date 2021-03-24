西甲｜馬體會前鋒迪比利操練時昏厥倒地　網民：想起保頓的梅姆巴

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-24 09:39

馬德里體育會昨日操練出現恐怖嚇人的一幕！ 法國前鋒穆沙迪比利在訓練中，無先兆地全身軟倒，向後倒下，失去意識。其他馬體會職球員大為緊張，連忙施救，幸好約1分鐘後，迪比利恢復意識，之後自行離開球場。訓練課後，他還能駕車回家，在訓練場門口向傳媒舉起拇指，表示沒有大礙。當地傳媒報道，迪比利因為低血壓暈倒。

當地時間昨日的馬體會操練，有電視台獲准入內拍攝，拍下駭人一刻。當時迪比利與隊友站在場上，進行簡單的拉筋動作，他彎低腰，雙手按住膝頭。突然間，迪比利好像無身乏力，向後倒下，失去意識。

【穆沙迪比利訓練期間暈倒過程（按圖放大）】

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職球員大為緊張，有人趕到迪比利身旁，有人高呼救援人員前來。從片段所見，有職員為迪比利檢查呼吸及氣道，之後將迪比利由平臥轉為側臥，幫他保持氣道暢通。職員第一時間是幫迪比利置於復原卧式的姿勢，而非為他心外壓及人工呼吸，相信他檢查後發現迪比利仍有呼吸及心跳，只是暈倒。

迪比利突然暈倒在訓練場上。（網上片段截圖）

之後鏡頭影住有人趕到訓練場外的救護車，拿出黃色的擔架，之後跨欄趕回去迪比利的身邊。不過，迪比利已經恢復意識，可以抬起頭，隨後他更可以站起來，自行離開球場。

迪比利1月加盟馬體會，曾染上新冠肺炎，上陣機會不多。（Twitter/資料圖片）

在訓練基地外守候的傳媒，之後影到迪比利駕車離開，他臉帶笑容，向傳媒打手勢示意，之後還向鏡頭舉起拇指，表示沒有大礙。當地傳媒報道，迪比利並沒有嚴重問題，相信是低血壓暈倒。迪比利在2月初曾確診新冠肺炎。

【迪比利訓練期間暈倒片段】

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



💥 Susto en el entrenamiento del Atlético



🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado



👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución



⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

24歲的迪比利今年1月以先借後買的方式，由里昂加盟馬體會，但加盟後受傷患困擾，加上染新冠肺炎，所以上陣不多。他暫時只有兩次西甲上陣，兩次都是後備入替。

【迪比利駕車離開片段】

👍🏽 Dembélé abandona la ciudad deportiva en su coche y confirma que está bien



⌚️ A las 20h te traemos la última hora en #GolSports pic.twitter.com/tg5YG0G5VB — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

網民看到迪比利暈倒的影片後，紛紛表示恐怖嚇人，令他們想起退役英格蘭中場梅姆巴在比賽中心臟病發倒地。在2012年，保頓對熱刺的足總盃8強，梅姆巴在完半場前突然暈倒地上，失去意識，送院搶送。雖然梅姆巴的心臟一度停止跳動78分鐘，但他最後活過來，但要結束球員生涯。

【當年梅姆巴球場上心臟病倒下，震驚球壇】