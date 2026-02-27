美職早霸王｜侯斯頓戴拿模迎FC洛杉磯　「細」水長流

FC洛杉磯於上周美職開鑼日有個好開始，以3：0大破有美斯壓陣的邁亞密國際；今周這支西岸勁旅作客侯斯頓戴拿模，力爭兩連勝。



FC洛杉磯由南韓球星孫興慜（足智彩譯名孫興民）領銜，但上仗對邁亞密時的致勝功臣則是法國翼鋒丹尼斯布安加（Denis Bouanga），他上仗貢獻了一入球一助攻；事實上，這名31歲老將上季美職上陣34場入26球及交出9次助攻，效率驚人，今仗續是FC洛杉磯的進攻命脈。

丹尼斯布安加上仗對邁亞密國際時貢獻一入球一助攻，是FC洛杉磯的進攻重心。（Getty Images）

⁠侯斯頓戴拿模上季在美職僅排西岸第12位，未能躋身季後賽，但今季他們首仗便有好開始，主場以2：1反勝芝加哥火燄，其中新加盟的巴西前鋒⁠古靴美奧古斯圖（Guilherme）梅開二度，表現「對辦」。

古靴美今季才加盟侯斯頓戴拿模，首仗對芝加哥火燄即梅開二度。（Getty Images）

雙方近6次聯賽碰，侯斯頓取得3勝1和2和，稍佔上風；反而要留意的是，這6場的總入球悉數是2球或以下；今仗雙方實力、狀態接近下，可繼續追「入球細」。

威靈頓鳳凰近5仗未嘗勝果，今仗雖主場出擊，但亦難言穩勝。（Getty Images）

同日還有澳職上演，早場由威靈頓鳳凰主場迎擊FC悉尼。鳳凰近況一般，近5場只取得2和3負，現時只以18戰20分排聯賽「尾二」。另外，鳳凰主場入球少，10場只入15球；FC悉尼攻力同樣麻麻，10次作客只攻入11球；加上兩軍近3次交手總入球皆少於3球，因此今仗可取「入球細」。

FC悉尼攻力一般，作客10場只入了11球。（Getty Images）

