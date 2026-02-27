英超特攻｜曼聯主場誓破水晶宮　力爭主場4連勝

「萬般皆下品，惟有錫斯高」（足智彩譯名班捷文施斯高），相信是曼聯球迷最近的心聲。這名22歲年輕鋒將近期大爆發，帶領「紅魔鬼」在英超取得5勝1和；今仗主場迎戰水晶宮，有望繼續發揮後備殺手本色，助球隊豪取主場四連勝。（球賽編號：FB4693，3月1日 22:00開賽，Now 621台直播）



自卡域克接掌帥印後，錫斯高被貶後備，但反而讓他放開心態，每每落場都有好表現，近4場入了3球，包括補時絕殺富咸、補時逼和韋斯咸，以及上仗一箭定江山助球隊1：0力挫愛華頓，名副其實是曼聯的後備殺手。

錫斯高近4場射入3球，是曼聯的後備殺手。（Getty Images）

卡域克這樣做是為了陣式上的攻守平衡，但適時調入錫斯高便可加強攻力；事實上，自這名前曼聯名將掌帥以來，曼聯在聯賽取得5勝1和，包括擊敗「榜首雙雄」阿仙奴與曼城，也令球隊以27戰48分的戰績緊守第4，來季重返歐聯十分樂觀。

水晶宮早前經歷各項賽事12場不勝後，狀態有點改善，近4仗取得2勝1和1負；後防大將馬克古希在一月轉投曼城，但球隊開始適應，近4場有兩場保持不失球。

佐真拿臣一月加盟水晶宮，迅速融入球隊，上陣4場攻入2球。（Getty Images）

雙方近6次對賽，曼聯取得2勝1和3負，近兩次主場面對水晶宮亦落敗，往績稍處下風；不過，「紅魔鬼」在卡域克帶領下重拾士氣，主場亦取得三連勝，今仗可博他們再下一城，「主勝」可取。

