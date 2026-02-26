WTT新加坡大滿貫直擊｜林昀儒挫向鵬　沉默殺手與小林同學都是他

「要問多少條？」

「嗯……七條？」

「唔……唔……」

「那五條可以嗎？」

「五條就好了……」

筆者第一次現場直擊WTT新加坡大滿貫，到埗首天採訪了中華台北球手林昀儒，我們的對話，就從「討價還價」開始。

01體育記者李思詠新加坡The Kallang直擊



「小林同學」真箇如台灣傳媒所形容，父親是大學教授、母親是退休中學校長的他，渾身書卷味，面對記者斯文有禮，卻非常害羞。當他知道記者因為平時較少機會訪問港隊以外的運動員，想多問一、兩條問題，他便戰戰兢兢：「要問多少條？」聽到記者說有七條問題，他面有難色，又不知如何婉拒，記者唯有識趣地減少問題。他的表情告訴我，他內心鬆了一口氣。

而且，跟他訪問必要十分專注，只要一不留神，定會錯過他一句起兩句止的輕聲細語，他說話時嘴唇是近乎完全不動的。

這樣的林昀儒，跟賽場上殺氣滿滿的模樣大相逕庭。在訪問前的5分鐘，他只花了23分鐘，就以11：8、11：5及11：4輾壓中國的向鵬，殺入男單8強。林昀儒一直有「沉默殺手」的外號，球技就是他展現自己的最佳方法，但現在他也偶爾為自己取分而握拳吶喊，氣勢絕不遜於習慣高聲呼喊的中國選手或日本的張本智和。

林昀儒有着「沉默殺手」的外號。（WTT提供）

林昀儒在2026年取得好開始，早前於多哈冠軍賽封王，這是他經歷798天冠軍荒以來的首個男單錦標，今天一戰也證明他延續勇態。問他如何捱過超過兩年的煎熬，他說：「就是堅持，堅持找不同方法，堅持調整心態，提醒自己享受比賽。」2026不只是亞運年，各隊選手亦已為2028洛杉磯奧運資格積分準備，林昀儒在此時復甦，難免讓球迷想到奧運獎牌，「男單競爭愈來愈大，但自己肯定是想拿到好成績」。

林昀儒輕勝中國的向鵬，殺入男單8強。（WTT提供）

談到場外的喜好，在林昀儒那個一度暱名的IG「mickey__lin_food」最終被揭破原來他就是主人翁之後，他也大方承認自己是一名foodie。IG的名字取了「米其林」（港稱米芝蓮）的諧音，他每到不同的地方比賽，都會把握時間品嚐當地美食，再拍照上載。

不過IG上沒有他去年來香港競逐WTT總決賽的美食推介，原來那幾天他病了，「本來想打邊爐」。有網友發現他的IG「麵多過飯」，估計「小林同學」是湯麵愛好者，其實他也愛士多啤梨的甜點，之前為Food Panda拍攝的廣告，乒乓球都變成了士多啤梨大福，他還擺出搞笑表情，球迷大讚「沉默殺手」原來很可愛。問林昀儒拍廣告時面對鏡頭有沒有尷尬、聽到球迷稱他為「沉默殺手」有什麼感覺，他嘴角微微地揚一揚，「拍廣告就是演，盡力吧；至於球迷，大家開心就好」。

有一句沒一句的，記者數着已經問到第五條，林昀儒也心水清。彼此禮貌地說聲謝謝互相道別，原來教練早已在後方等候。林昀儒立即從採訪區步向教練身邊，這分如何攻、那分如何守，這就是頂級運動員該有的模樣，檢討比賽永遠比其他事情來得重要。

WTT新加坡大滿貫簡介

WTT每年有4站大滿貫賽事，屬整個系列中級別最高的比賽，是乒乓球版本的「四大滿貫」。新加坡已是第5年舉辦大滿貫賽事，也是全年第一個大滿貫，另外三站分別在中國、美國和瑞典上演。

今年WTT新加坡大滿貫的總獎金達到155萬美元，男、女單冠軍將針別獲得10萬美元⺝以及2000排名積分。

