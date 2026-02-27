劍擊亞青賽｜港隊男重飲恨負中華台北摘銀　港隊共獲6金6銀8銅

亞洲青少年劍擊錦標賽今日（27日）煞科，香港隊再添一銀一銅，港隊男子重劍決賽憾負中華台北，與金牌擦身而過，加上港隊男佩的銅牌，香港隊今屆亞青賽共獲6金6銀8銅。



劍擊亞青賽來到最後一日，港隊力爭再添青年組（20歲以下）團體金牌，由世青銅牌班底組成的港隊男子重劍，今年賽事被列為頭號種子，首圈輪空後，16強以45：25輕取菲律賓，8強硬撼日本隊，港隊中段一度落後，尾三局回勇下收復失地，以45：41驚險取勝過關。港隊與哈薩克爭入決賽，初段打成均勢，直至徐浤展第5局打出8：3，港隊打開缺口後保持優勢，以45：37再下一城，殺入決賽與中華台北爭冠軍。

港隊首兩局被拉開7分差距，男重四子後段慢慢收窄收差，中段連續3局贏1分，袁諾文第8局面對林哲群力追至36：36平手，港隊以36：37進入最後一局，由徐浤展守尾門，徐一度反超前，惜最後以41：45憾負，屈居亞軍。

（資料圖片／趙子晉攝）

由個人賽金牌得主何柏霖領軍的港隊男佩，偕方曉楠、陳玟熹、雷鑑津出戰團體賽，先後淘汰菲律賓及日本打入4強，港隊面對烏茲別克，中段被拉開差距，以34：45告負，季軍戰鬥韓國，同樣34：45落敗，在雙銅牌的賽制下獲得銅牌。

香港隊在青年組共摘1金2銀4銅，加上少年組的5金4銀4銅，港隊今年共獲得6金6銀8銅的佳績。

亞洲青少年劍擊錦標賽港隊青年組成績



男子佩劍個人賽

金牌：何柏霖



男子重劍個人賽

銀牌：袁諾文



男子重劍團體賽

銀牌：袁諾文、高映川、徐浤展、黃至晧



男子花劍個人賽

銅牌：林浩朗



女子重劍個人賽

銅牌：李懿穎



男子花劍團體賽

銅牌：林浩朗、蔡子樂、原子舜、劉晉延



男子佩劍團體賽

銅牌：何柏霖、方曉楠、陳玟熹、雷鑑津

