WTT新加坡大滿貫直擊｜戰意最濃的女單內戰 孫穎莎封后王楚欽稱霸

中國隊「內戰」從來都是最沉悶的乒乓球決賽，直至這項運動近年成為最火熱的「流量密碼」——WTT新加坡大滿貫來到煞科日，孫穎莎對王曼昱的女單決賽由球枱鬥到觀眾席，特別是孫穎莎在第5局「刁時」險勝12：10，被追平局數2：2後取得關鍵優勢，更是一下子燃點球迷的情緒。

01體育記者李思詠新加坡The Kallang直擊



「莎頭」王楚欽和孫穎莎贏得WTT新加坡大滿貫男、女單冠軍。（WTT圖片）

孫穎莎以11：8及11：9領先局數2：0，以為比賽將會很快結束，之後兩局卻換來全場佔觀眾席逾九成的「莎迷」同聲嘆息。王曼昱以11：7及11：6追平局數，比賽氣氛隨着戰況緊湊而更見火藥味，「孫穎莎．加油」是整齊又響亮，少數的王曼昱球迷也「嗌破喉嚨」為偶像打氣，球迷們互不相讓，球證不得不「出手」示意「Quiet Please」，比賽方能繼續。

孫穎莎先在早上的4強戰擊敗陳熠，晚上再挫王曼昱封后，一天內連贏兩場「內戰」。（新華社）

第5局對冠軍誰屬非常關鍵，戰至中段王曼昱仍領先7：5。不過孫穎莎打出一波4：0的攻勢令球迷陷入瘋狂，最終打到「刁時」，孫穎莎險勝12：10，在冠軍之路率先跑出。

「刁時」失掉關鍵一局對王曼昱無疑是打擊，第6局開賽不久她已極速落後3：9。眼見冠軍在望，戰況再次令「莎迷」的心跳漏了幾拍。這次輪到王曼昱打出一個4：0，一下子追到7：9。雖然孫穎莎之後率先取得冠軍賽點，領先10：7，但王曼昱仍不放棄追到9：10。引用利物涌球迷述語，這該是孫穎莎球迷要「食救心」的時候——還好，最後孫穎莎親自送上「救心」，雷動的歡呼聲隨着孫穎莎以11：9結束這場比賽而響徹全場。

王曼昱在女單決賽力挽狂瀾。（WTT圖片）

孫穎莎憑藉WTT新加坡大滿貫女單錦標而奪得10萬美元獎金及2000排名積分，這是她第三次在新加坡稱后，也是個人第五個WTT大滿貫冠軍。談到大滿貫這個WTT系列賽最高級別的賽事，孫穎莎說：「前段的賽程基本上是兩日一賽，多點時間恢復，但從16強開始每天都有比賽，今天更是一日兩戰（早上4強、晚上決賽），必須更注意調整狀態和身體保養。」孫穎莎去年12月來港出戰WTT香港總決賽，在女單4強因傷退賽，至2月上旬復出競逐亞洲盃，以冠軍完成復出戰。

近年的乒乓球熱潮令中國隊「內戰」由以往的「悶場」變成火藻味最濃的大戰，特別是孫穎莎對王曼昱這場現役世界排名第一和第二的「一、二姐之爭」，孫穎莎感恩有王曼昱這個對手：「跟曼昱從小一起長大、一起競爭，大家都很熟悉對方，彼此是惺惺相惜。今天的比賽是近期強度較大的比賽，我們都發揮了自己的水平，回去我亦要總結，從曼昱身上學習。」

孫穎莎與王曼昱的女單決賽，現場氣氛非常熱烈。（WTT圖片）

男單決賽由中國的王楚欽對中華台北的「小林同學」林昀儒，除了第4局林昀儒一度領先5：2，其餘絕大部分時間王楚欽都未受考驗，最終王楚欽以11：3、11：8、11：8及11：9輕勝，繼2024年後再次贏得新加坡大滿貫男單冠軍。