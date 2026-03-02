英超球評｜車路士有備而來仍遭阿仙奴必絕技攻克　兩死症亟待改進

阿仙奴被球迷戲稱為「Corner FC」，昨晚主場對車路士便盡顯角球威力，兩度以角球建功下以2：1力挫對手，保持榜首5分優勢。「藍戰士」輸波後續居第6，如果無法解決兩大毛病，爭取來季歐聯入場券的機會並不樂觀。



車路士主帥羅辛尼亞（Liam Rosenior）今仗的戰術部署很有針對性，尤其防守上，很大程度地減弱了阿仙奴的「生波」威脅，摩西斯卡些度、安達利山度士及安素費南迪斯組成的中場線，很有效地堵塞中場中路的空間，令主隊很難在中路入滲。

羅辛尼亞另一佈置是，兩閘基本上都是以盯人戰術緊盯着阿仙奴的兩翼，沙卡通常在右路邊線活動，對位的祖列爾哈圖盯人也盯得沒那麼明顯；但阿仙奴左路的李安度杜沙特，有時墮後兼移入中路協助串連，但其身邊都會見到車路士右閘列斯占士的身影。

當然，阿仙奴得以高踞榜首，始終因為他們有「必殺技」敲破銅牆鐵壁；雖然「生波」難組織，但死球卻威力無窮，上半場21分鐘，加比爾馬加希斯接應角球頭槌二傳中路，威廉沙列巴門前頂入，這是「兵工廠」今季第9次以角球先開紀錄。雖然軒卡派爾在完場前誤將車路士的角球頂入己方網窩，但66分鐘祖利安添巴接應角球頂成2：1，而這同樣是阿仙奴今季第9次以角球取得致勝一球，打破了曼聯於2012/13年球季（8球）的紀錄。

車路士被阿仙奴的必殺技打敗，看似無可奈何，但並非無法避免，尤其是第二個失球，門將羅拔山齊士失守後向球證投訴被推在先，可是從重播慢鏡所見，根本是他判斷皮球落點失誤，然後又無故倒地，於是被添巴輕鬆頂入。事實上，山齊士接應兩邊傳中球時有不穩，而且他處理回傳球經常太過淡定，今仗便曾幾乎被約基利斯搶去腳下球；難怪前任主帥馬利斯卡多次要求購買一名更穩健的門將了。

「車仔」另一個令主帥困擾的毛病，就是球員太易領紅，今仗右翼尼圖便於70分鐘兩黃一紅提早退下火線。這名葡萄牙球員第一個黃牌是在67分鐘因投訴過激被罰，想不到3分鐘後又因鹵莽攔截馬天利尼再度領黃，完全是自己「申請」被逐。

這並不是單一問題，尼圖已是車路士今季取得的第9張紅牌，他們單在聯賽亦已領了7張紅牌，並其他球隊最少多3面。這種愚蠢的行為，隨時會讓他們賠上來季歐聯的入場券，例如上仗對般尼時，韋斯利科芬拿領紅，球隊最終被對手以1：1逼和。

羅辛尼亞今仗賽後也說：「我很尊重前任教練安素（馬利斯卡），我很少談及之前的狀況，但那狀況現在我也得面對了。我們有10場沒有紅牌，但最近兩場卻取得兩紅，這是一個我們必須解決的問題。」

車路士現時以28戰45分排第6，落後第5的利物浦3分，比第3及第4位的曼聯與阿士東維拉少6分，前四或五位的競爭非常激烈，但要是他們不時因打少個而失分，實在比失掉兩個角球更難讓人接受。