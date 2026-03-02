伊朗局勢｜網球前一哥麥維迪夫等戰罷杜拜賽滯留　丹麥魯尼困多哈

美國及以色列對伊朗發動空襲後，伊朗不甘示弱展開反擊，導致中東局勢日益緊張。網球男單前「一哥」麥維迪夫，周日戰罷杜拜網球錦標賽後，與家人和訓練團隊同樣因此滯留當地未能離去。



現年30歲的麥維迪夫，在周日的決賽因對手荷蘭的基斯柏（Tallon Griekspoor）因傷退出賽事，令該俄羅斯名將不戰而勝贏得錦標。今次亦是麥維迪夫職業生涯首次在同一賽事兩度掄元，他曾在2023年贏得杜拜公開賽冠軍。今次亦是他職業生涯的第23個ATP冠軍頭銜，他在參賽前世界排名第11位。

網球男單前一哥麥維迪夫與對手基斯柏，戰畢杜拜網球賽後，因區內局勢緊張而滯留當地。（Getty Images）

除麥維迪夫及其團隊外，基斯柏和魯比夫（Andrey Rublev）也身在杜拜，由於美國周六空襲伊朗後中東局勢緊張，該地區的空域已被關閉。世界排名第25位的基斯柏在準決賽戰勝世界排名第18位的魯比夫時左腿筋受傷。

2021年美網冠軍麥維迪夫對傳媒表示，他不知道自己何時才能離開阿聯酋。他和其他球員原定轉飛美國加州，參加印第安泉法巴公開賽（ Indian Wells BNP Paribas Open），該賽事正賽將於周三展開。

麥維迪夫指現時「情況很特殊，但基本上，唯一的問題就是空域關閉了，所以沒人能知道我們何時才能離開。目前還不清楚這種情況會持續多久。」他續指，「我們只能等待，看看接下來幾個小時或幾天會發生什麼。他們一直在推遲機場重新開放的時間。」麥維迪夫稱目前的情況良好，並能保持冷靜。

「雖然聽起來很奇怪，在球場上我出名情緒非常激動，不過在現實生活中，有時情緒激動反而可能對我有幫助——所以對我來說，一切都很正常，」麥維迪夫說。 「當然，我收到了很多來自朋友和家人的訊息，大家都非常擔心，但我可以肯定地說，我一切都好。」

麥維迪夫原計劃先於周二在印第安泉參加一項混雙表演賽，他的雙打搭檔是年輕的俄羅斯WTA球星安祖娃（Mirra Andreeva）。28歲的魯比夫本來也會參加同一項賽事，他的雙打搭檔是美國名將安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）。

據悉除上述三人外，杜拜網賽雙打決賽組合的4名球手，包括芬蘭雙打選手艾利奧華拉（Harri Heliovaara）、克羅地亞馬特的柏域（Mate Pavic）、英國的亨利帕滕（Henry Patten）和薩爾瓦多的阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）也滯留在杜拜。艾利奧華拉和帕滕在杜拜雙打決賽中擊敗了柏域和阿雷瓦洛。此外，還有許多教練、官員以及網球記者也留在杜拜。

丹麥球手魯尼（Holger Rune）同樣因為伊朗局勢緊張，被困在卡塔爾首都多哈。（Getty Images）

丹麥魯尼與家及團隊被困多哈

另一方面，丹麥球手魯尼（Holger Rune）同樣因為伊朗局勢緊張，被困在卡塔爾首都多哈。由於伊朗飛彈襲擊轟炸已令當地進入緊急狀態，他對此感到「非常害怕」。

路透社報道，22歲的魯尼目前正在當地阿斯佩塔爾運動醫院接受跟腱傷勢的治療，原定周日早上從多哈飛往美國洛杉磯，如今卻因中東戰火滯留當地。卡塔爾首都當地清晨再度傳出新一波強烈爆炸聲浪，讓魯尼及其團隊相當驚恐，尤其過去24小時的情況已經令人擔憂。

「昨晚真是驚魂一夜，我們幾乎都沒睡。火球劃破夜空，爆炸聲此起彼伏，一切似乎都更加恐怖。」魯尼的母親兼經紀人晏尼克（Aneke Rune）表示，團隊在旅館櫃台待了很久，工作人員非常熱情友好，所以最後決定回房間睡覺，「但魯尼真的很害怕，畢竟到處都是飛彈襲擊的新聞和畫面。我們今天的航班當然也被取消了，現在完全不知道什麼時候才能離境，只能靜觀其變。」