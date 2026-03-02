女足最前線｜女子亞洲盃　中國女足首戰可「大」勝

第21屆女子亞洲盃剛於周日（3月1日） 在澳洲展開，上屆冠軍中國女足身處B組，首戰對手是是首度參賽的孟加拉，相信可以輕易敲響勝鼓。（球賽編號：FB4518，3月3日 16:00開賽，HOY 76台直播）



女國足曾贏得9次亞洲盃冠軍，包括上屆於決賽以3：2力挫南韓封后，是列強之冠，亦大幅拋離曾3次奪標的北韓及中華台北。不過，今屆列強環伺，女國足的奪冠賠率為10倍，僅列第4熱門。

女國足現時外流球員不多，效力法甲第戎的王妍雯是其中之一。（Getty Images）

今屆賽事有12支參賽隊伍，實力最強的首推有多名球員在英超效力的日本，曼城中場長谷川唯及利物浦中場長野風花皆勤王爭標，難怪獲推為1.8倍大熱門；另外東道主澳洲及神秘之師北韓則分別以3.5及3.7倍緊隨其後。

女國足今屆仍有王霜、吳海燕等老將壓陣，但現時外流球員不多，較令人期待的或許是兩名效力法甲第戎的吳澄舒及王妍雯。中國同組還有北韓及烏茲別克，因此今仗先拔頭籌，可提升信心與狀態，迎接之後的硬仗。

孟加拉女足非常年輕，但年僅22歲的瑪利亞文達已擁有46頂喼帽。（Getty Images）

孟加拉雖是南亞霸主，但首次參加亞洲盃，大賽經驗欠奉，且實力是12隊中最弱，陣中26人悉數於國內聯賽效力；因此，其小組冠軍賠率是150倍，奪冠賠率更高達1000倍。

日本有多名球員效力英超球會，其中最著名的要數曼城中場長谷川唯。（Getty Images）

女國足於近3屆亞洲盃首仗都取得大勝，上屆以4：0大破中華台北，再前兩屆首戰對手都是泰國，分別贏4：0及7：0，相信今仗面對「魚腩」孟加拉也絕不留手，「入球大」是不二之選。

東道主澳洲亦強陣出戰，車路士前鋒卡爾在首戰對菲律賓時建功，助球隊以1：0旗開得勝。（Getty Images）

