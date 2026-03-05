女足最前線｜女子亞洲盃　中國誓大勝吐「烏」氣

女子亞洲盃來到分組賽次輪，首戰旗開得勝的中國女足於B組次仗的對手是烏茲別克，後者雖然近年進步不少，但近期對賽上，女國足保持全勝，今仗料可再勝一場。（球賽編號：FB4951，3月6日 16:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50063839

女國足是上屆冠軍，而且9次亞洲盃封后，亦是列強之冠，但她們首仗面對首次參賽的孟加拉，表現卻未算有說服力，只能憑老將王霜及張睿的入球，小勝2：0。

女國足上仗靠一對老將建功，以2：0小勝孟加拉，其中張睿（左）已屆37歲，可謂老而彌堅。（Getty Images）

主帥米利捷承認女國足首仗表現一般，但他強調因為該仗派遣了不少新秀上陣汲取經驗，她們有點緊張，影響發揮。事實上，該仗任正選的門將陳晨及後衛張程雪，都是首次替大國腳披甲，而另兩名正選吕亞童及王爱芳代表次數亦屬單位數。

烏茲別克國際足協排第49，跟女國足的17位有一段距離；她們一月時曾以6：2大破越南，似乎進步不少，但今屆首仗卻以0：3不敵北韓，真正實力頓時現形。要留意的是，26歲前鋒赫比布拉耶娃（Diyorakhon Khabibullaeva）上陣37次入43球，效率驚人，是球隊的攻擊重心。

赫比布拉耶娃為烏茲別克，上陣37次入43球，效率驚人。（Getty Images）

女國足近4次遇上烏茲別克，悉數取勝，而且分別贏6：0、7：0、3：0及5：0， 攻入21球而不失一球，預計今仗同樣可輕鬆取勝，一吐「烏」氣。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。