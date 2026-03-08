女足最前線｜女子亞洲盃　中韓「細」均力敵

中國女足在女子亞洲盃連勝兩場，B組分組賽最後一仗將與同樣兩戰全勝的北韓（朝鮮）一較高下，並爭奪首名出線席位。兩隊同得6分，北韓得失球較佳下，今仗只要賽和便獲首名。（球賽編號：FB5239，3月9日 17:00開賽，HOY 76台直播）



「鏗鏘玫瑰」首仗以2：0小勝孟加拉，表現一般，主帥米利捷次仗對烏茲別別克時，作出了9個輪換，只保留門將陳晨及汪琳琳續正選，這樣寓賽於操，讓球員重拾狀態，結果憑邵子欽射入12碼及李晴潼梅開二度，以3：0再贏一場。

廣東女孩李晴潼對烏茲別克時梅開二度，表現出色。（Getty Images）

23歲的邵子欽身高達1.79米，以女足運動員來說，身材高大，她作為前線的支點，十分有效果；李晴潼是廣東廣州人，26歲的她曾效力奧運隊，大國腳經驗卻不多，今次大賽前只曾獲兩頂喼帽，未嘗入球，豈料一「開齋」便入兩球。

北韓首仗3：0輕取烏茲別克，次仗以原陣鬥孟加拉，全場狂攻，取得31次射門，最終以5：0大破對手，顯示了她們國際足協排名第8的實力；其中前鋒明裕貞兩場攻入4球，暫列射手榜首，將是女國足的心腹大患。

北韓前鋒明裕貞（右）兩場攻入4球，暫列射手榜首，是中國女足的心腹大患。（Getty Images）

⁠雙方近7次交手，北韓贏3次，女國勝2次，其餘2次打和，可謂勢鈞力敵；而這7次交手中，有5次總入球少過3球，因此今仗勝負難料下，宜取「入球細」。

