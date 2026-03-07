WBC｜中華台北撼韓國前迎大勝　相隔一晚從被日本扣倒到扣倒捷克

【WBC/世界棒球經典賽】當鄭宗哲在第一局跑回本壘，陳傑憲即使左手食指骨折未癒仍要握拳振臂，興奮狂呼，就知道這一分對於昨日（6日）被日本以0：13「扣倒」的中華台北來說，是多麼重要。



（Getty Images）

昨日的「東京慘案」之後，中華台北一片愁雲慘霧，總教練曾豪駒沉重地向球迷道歉。中華台北在該仗「協助」日本寫下不少紀錄——

日本單局得10分，刷新2013年WBC對荷蘭第2局得8分的往績；

日本單局7支安打，刷新2006年WBC對中國第8局及對韓國第7局「6安」的往績；

打者在單局打超過一輪，這是日本對中華台北總計三大賽（奧運、WBC、12強賽）的史上第3次。

至於中華台北，累計3次讓日本打者在單局打超過一輪，是史上最多，超越了韓國的2次。更致命的是，連同首戰不敵澳洲一役，球隊已經連續16局未得分，是史上最差。

（Getty Images）

所以，即使今仗對同組最弱對手捷克，勝利基本上毫無懸念，但當鄭宗哲取得今屆WBC第一分時，無論是球隊或親赴東京巨蛋觀戰的球迷和啦啦隊，全都欣喜若狂。這是為球隊止血、同時撫慰球迷心靈的最重要一分。

此後中華台北打線如入無人之境，六局之後已經遙遙領先14：0。根據賽例，七局之後分差達到10分或以上，比賽便提前結束，結果捷克未能扳回劣勢，中華台北由昨晚被日本扣倒，到今天中午扣倒捷克，相隔才十多小時。球隊將在明天（8日）早上11時對韓國，在這場生死戰前迎來一場大勝，對於信心和士氣非常重要。

（Getty Images）

在中華台北的14分中，費爾柴德在第二局的滿壘彈尤其為球迷津津樂道。他賽後說：「台灣球迷真的很好，球隊前兩戰表現不如預期，他們仍用盡全力支持我們，這是我們最大的動力。」這場賽事雖然不是主隊日本作賽，但東京巨蛋有超過4萬名球迷觀戰，絕大部份都是中華台北的支持者。他們在「東京慘案」之後仍不離不棄，全場不吝體力打氣，絕對值得見證球隊打破「海外巨蛋」魔咒——今仗之前，中華台北對上一次在東京巨蛋贏波已是2006年3月5日以12：3大勝中國，7307天之後，他們終於迎來意義重大的勝利。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）