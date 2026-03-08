WTT新加坡大滿貫｜每年2月舉辦培養觀戰習慣　拓本地市場增加球迷

《01體育》早前獲邀現場採訪第五屆WTT新加坡大滿貫，世界乒乓球職業大聯盟（WTT）行政總裁Steve Dainton接受訪問時明言，希望加強宣傳WTT的「四大滿貫」，透過恆定賽期、恆定地點的方式，培養球迷恆定到新加坡觀賽的習慣。

WTT對於重新包裝乒乓球比賽的決心是毋庸置疑的。只放一張球枱的主場館，每個場次都有出場儀式，燈光、煙火、音樂，三大娛樂元素不缺，跟以往一個場館八張枱的模式截然不同。港隊總教練李靜今次親自領軍到新加坡參賽，他回想當年自己現役的年代，現在WTT的比賽分別極大：「現在WTT這種比賽加了娛樂性質，模仿NBA的模式，吸引更多球迷，受關注程度提升，對於這個項目一定有正面作用。」

現在的乒乓球巡迴賽比以前更具娛樂元素。（WTT圖片）

事實上，乒乓球的排名巡迴賽自2020年起改為WTT舉辦後，變化速度之快有如火箭升空。比賽架構重頭再來，一年四站大滿貫由2月的新加坡開始，6月有美國大滿貫、8月有瑞典大滿貫、10月有中國大滿貫，繼而有冠軍賽、球星挑戰賽、常規挑戰賽和支線系列賽，每年最後以年終賽作結。Steve Dainton表示，「四大滿貫」的概念，正是受網球運動啟發：「不是說要抄襲網球，事實上我們距離網球還有漫漫長路，但乒乓球要向前發展，首先要有恆定的巡迴賽系統，固定的賽期和地點，加上具吸引力的比賽安排，球員才有意欲參賽，這樣才有球迷購票進場。」Steve Dainton補充，新加坡大滿貫作為每年的「開路先鋒」，成功經驗有助WTT在之後的大滿貫開拓市場。

WTT新加坡大滿貫座無虛席。（WTT圖片）

大滿貫是WTT旗下獎金和排名積分最高的比賽，總獎金高達155萬美元，單打奪冠可獲2000排名積分，世界排名最頂尖的球手全數參賽。高手參賽對於年輕球員來說是寶貴的體驗，像是港隊21歲小將陳顥樺，他在外圍賽贏足3場才躋身男單64強正賽，混雙勇闖4強更是個人在大滿貫首次，他總結大滿貫的體驗：「對於累積比賽經驗非常有用，只有大滿貫才要打幾場外圍賽，那些對手實力亦很高。最難忘的當然是在主場館作賽，全場只得一張枱，所有觀眾目光都集中在我們身上，原來從球枱望去觀眾席是什麼都看不到的，只是一片漆黑，可以很專注比賽。」

陳顥樺（右）對大滿貫的體驗十分新鮮。（WTT圖片）

WTT新加坡大滿貫有多種類型的門票。（WTT圖片）

大滿貫球星雲集，自然容易吸引球迷進場，球迷進場則帶來經濟效益。筆者曾向賽會查詢過去四屆新加坡大滿貫的經濟效益，賽會方面未能提供，但羅列了一些2025年新加坡大滿貫的數據作為參考，包括51.5%的觀眾是入境旅客，當中接近98%人士入住酒店達到4晚或以上，這批住客有60.1%選擇入住每晚價格為100坡元或以上的酒店，13.7%更會入住每間399坡元或以上的酒店房間；膳食消遣方面，42.5%旅客每日花費超過100坡元，這些都是透過體育盛事帶來的經濟效益。《Exploring the Path of Commercialization of Sports Events to Enable the Development of Local Economy: A Case Study Based on WTT (World Table Tennis)》研究了2024年重慶冠軍賽的個案，該個比賽為當地帶來超過1.8億人民幣收入，這個數字亦具參考價值。

Steve Dainton對於促進球迷參與亦說得直白：「所以我們一直加強球員與球迷的互動。一開始有些球員不適應，但他們漸漸明白，球迷也是整個生態圈的一部份，沒有球迷就無法發展成產業。當然，發展成產業後如何增加獎金也很重要，當球員受惠，大家才更投入去推動乒乓球發展。」

WTT勢要擴大球迷基數。（WTT圖片）

以今次新加坡大滿貫為例，筆者作客最後三日賽事，每節入座率高達八成以上，有的更是座無虛席，然而不能否認的是，兩大當家球星王楚欽和孫穎莎的「粉絲」佔了絕大部份，WTT要長遠發展旗下賽事，如何擴大球迷族群是必要思考的課題。「拓展主辦城市的本地市場將是WTT的下一個目標。香港WTT總決賽是一個值得參考的個案，超過45%的現場觀眾都是本地人，只要每個地方都有更多人喜愛乒乓球，他們就會開始到不同地方旅遊兼睇波。」Steve Dainton說，所以他們舉辦比賽同時，亦將周邊活動帶進社區，讓更多人握起球拍感受乒乓球的趣味，這樣才能將乒乓球由中國這個「最大客源」擴闊到不同國家和地區，促進整體發展。