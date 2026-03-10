歐聯全攻略｜巴黎聖日耳門迎車路士　16強首回合上演「大」亂鬥

上屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG），今屆賽事於附加賽驚險淘汰同樣來自法甲的摩納哥後，16強遇上「仇人」車路士；PSG首回合先於主場出擊，誓要旗開得勝。（球賽編號：FB5262，3月12日 04:00開賽，Now 638台直播）



PSG去年7月以歐聯冠軍身分參加世冠盃，更打入決賽，卻以0：3不敵車路士飲恨；當中高爾彭馬梅開二度，加上祖奧柏度的入球，兩名「藍戰士」續是PSG今仗的心腹之患。

域天拿今屆歐聯攻入5球及交出1次助攻，是PSG在歐聯的首席射手。（Getty Images）

雖然有志復仇，但PSG近期表現稍為回落，近5場歐聯只取得1勝3和1負；聯賽亦剛於主場以1：3不敵摩納哥，主帥安歷基唯有寄望傷癒復出的前鋒奧士文尼迪比利，盡快重拾狀態，領銜攻擊線。

車路士在新帥羅辛尼亞領軍後，表現不俗，其中祖奧柏度進步尤其明顯，這名巴西鋒將去年24場只入了7球，但在新一年披甲15次卻入了11球，已躋身球隊的首席射手。

祖奧柏度在新帥羅辛尼亞調教下，表現大躍進，今年已入了11球。（Getty Images）

PSG歷來在歐聯跟車路士交手了8次，取得3勝3和2負，並沒佔太大上風，加上狀態平平，今仗雖然主場出戰，實屬可勝不穩；反而可留意是，雙方近4次交手，總入球都在3球或以上，今仗與其博「主勝」，不如取「入球大」更實際。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。