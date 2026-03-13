女足最前線｜女子亞洲盃8強　中國女足有力「大」勝

中國女足在今屆女子亞洲盃分組賽最後一場力挫勁旅北韓，以小組首名姿態躋身8強，將遇上「老對手」中華台北；女國足近8次面對中華台北錄得全勝，相信今仗亦可以「大」勝晉級。（球賽編號：FB5368，3月14日 13:00開賽，HOY 77台直播）



女國足於B組最後一輪對北韓，賽前得失球差不及對手，因此若要取得首名，便須擊敗對手，她們在先落後一球下，憑陳巧珠的遠射及王霜突破越位射入，以2：1力挫對手，小組全勝晉級。

司職後衛的陳巧珠，助攻能力不俗，對北韓時便射入一記精彩遠射。（Getty Images）

女國足主帥米利捷繼上一場換了9名正選後，今仗繼續輪換，3場都正選出戰的就只有門將陳晨，此舉也令球隊眾將活力十足，31歲老將王霜續有好表現，跟中場李晴潼同入兩球，是女國足今屆賽事的首席射手。

中國台北於C組面對超級強敵日本，僅以0：2落敗，之後以1：0小勝越南，最後一仗則以3：1力克印度，以小組次名晉級；陣中只有蘇育萱外流，效力女中超河南隊，她在今屆賽事有兩球進帳。

蘇育萱是中華台北唯一的外流球員，她今屆賽事有兩球進帳。（Getty Images）

女國足近8次面對中華台北，錄得全勝，而且其中5場淨勝2球或以上，實力明顯高於對手；另外近5次交手，有4次總入球超過3球，因此今仗不僅可捧「鏗鏘玫瑰」贏波晉級，「入球大」也是不二之選。

