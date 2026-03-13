英超特攻｜阿士東維拉頹勢　紅魔曼聯復仇開主勝

卡域克暫掌曼聯後，不敗走勢上仗被紐卡素終結，今周英超捲土重來，返回主場迎戰近況回落的阿士東維拉，勢要擊敗對手，鞏固前四位置。（球賽編號：FB5544，3月15日 22:00開賽，Now 621台直播）



「紅魔鬼」在上仗落敗前，在聯賽造出6勝1和的佳績，也乘維拉表現「跌watt」，以29戰51分攀升至第3位；維拉雖然同分，但得失球較差排第4。另外，車路士及利物浦同得48分，緊隨其後；前四之爭，異常激烈。

錫斯高近4場入了3球，是曼聯近期狀態最火熱的前鋒。（Getty Images）

曼聯上仗作客紐卡素，雖然多打一人，卻在補時階段遭「絕殺」，以1：2敗陣；不過，球隊勝在不用踢歐洲賽，可以養精蓄銳，而且中鋒錫斯高近4場入了3球，狀態一流，今仗有望續有「士哥」。

維拉在去年尾一度打出11連勝，但近3場聯賽卻錄得1和2負；今仗力爭反底，他們要靠中場摩根羅渣士再度發威，他今季聯賽貢獻了8入球及5助攻，包括首循環對曼聯時梅開二度。

維拉中場摩根羅渣士首循環時梅開二度，助球隊以2：1取勝。（Getty Images）

曼聯近5次全場迎擊維拉，錄得全勝，雖然新敗，但勝在有主場之利，而且維拉周中要應付歐霸盃，「紅魔鬼」以逸待勞下，今場「主勝」無難度。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。