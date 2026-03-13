無國界醫生「救援在野」近四千人起跑「三料」黃尹雋撐人道救援

無國界醫生（香港）舉辦的大型跑步及定向比賽「救援在野2026」於本月1日在香港科學園圓滿舉行。今屆賽事除了10公里、3公里跑步比賽，亦重辦了深受運動愛好者歡迎的定向賽。活動的報名人數創下近年新高，近4,000名參賽者聚首一堂，以腳下每一步響應救援精神。香港「三料」長跑（10公里、半馬和全馬）紀錄保持者黃尹雋亦有參賽，他以33分40秒完成10公里賽事，奪得所屬個人組別冠軍。



黃尹雋今年首度參賽，他認為「救援在野」相當有意義，能令參加者了解更多關於無國界醫生的工作：「人道救援就像長跑，都需要持久的耐力和堅持。我一直很欣賞無國界醫生的工作，非常高興今次能親身支持他們，希望其他跑友亦享受以運動行善的過程，繼續關注無國界醫生的救援工作。」

首度參加「救援在野」的本港長跑好手黃尹雋奪得10公里個人賽冠軍。（無國界醫生圖片）

10公里賽開跑前，一眾嘉賓主持啟動及鳴槍儀式。（無國界醫生圖片）

無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦感謝一眾參賽者的支持：「各位參賽者今天的支持，正正讓前線救援人員能『分秒必爭、先發救人』，希望各位繼續將對人道救援的熱情傳播開去，亦持續關注全球各地的人道議題和危機！」

定向賽再次回歸 逾百親子隊伍寓學習於運動

無國界醫生今年重辦了闊別數年的定向比賽，共吸引逾千人參與，賽事分為較具挑戰的個人或隊際賽，以及149隊由不同家庭組成的親子隊伍。參賽者需疾走科學園、白石角海濱長廊，以及大埔公路至樟樹灘路一帶，並於限時內完成15個挑戰項目，包括模擬運送醫療物資、搶答有關傳染病的問題等，透過親身體驗加深對醫療人道救援工作的認識。

定向比賽深受親子隊伍歡迎，小朋友在完成不同任務的過程中，加深對人道救援的認識。（無國界醫生圖片）

定向賽包含15個挑戰項目，參賽者需面對體能、判斷、速度三重挑戰。（無國界醫生圖片）

展覽與模擬前線醫療設施並設 互動體驗帶出救援場景

「救援在野」自2002年開始在港舉辦，踏入第24年，今屆賽事以「分秒必爭 先發救人」為主題，並透過場內設有的攤位遊戲、展覽裝置等，聚焦介紹三種可以於短時間內致命的疾病：霍亂、瘧疾和壞疽性口炎，凸顯救援團隊應對疫病時，務求以最快速度展開防治工作，爭分奪秒拯救生命。

場地展覽聚焦介紹三種致命疾病：霍亂、瘧疾和壞疽性口炎。（無國界醫生圖片）

在現場眾多攤位遊戲中，「射龍門」遊戲最受歡迎，不少健兒在完成賽事後，走到攤位把橡膠足球踢進龍門，每次入球即寓意「踢走傳染病」。參加10公里長跑賽的崔小姐笑言：「攤位遊戲很有趣，令活動變得更多元，同時亦令我了解更多無國界醫生的工作。」

崔小姐（左）認為攤位遊戲十分有趣。（無國界醫生圖片）

為加深公眾對救援工作的了解，無國界醫生在現場設置一個用於前線項目的模擬充氣帳篷醫院展品，內有醫療團隊常用的醫療工具，包括量度嬰兒體重的吊磅、用於篩檢兒童有否患上營養不良的上臂中圍測量尺、治療營養不良兒童的即食營養治療食品，以及預防通過蚊子、蟎等昆蟲傳播的疾病的蚊帳等。

參與者可進入模擬充氣帳篷醫院，了解更多前線救援人員的日常工作。（無國界醫生圖片）

與本地非政府組織合作 提供免費名額供服務使用者參賽

今年，無國界醫生與多個本地組織合作，提供免費名額予其服務使用者參賽，當中包括近50名來自鄰舍輔導會賽馬會大埔北青少年綜合服務中心的兒童及青年運動好手。鄰舍輔導會執行幹事任佩華表示：「我們中心的健兒向來喜歡參與不同類型的運動挑戰，參與跑步比賽的兒童及青年樂於突破自我、追求進步；定向比賽的親子隊伍則在作賽過程中增進彼此了解與連繫。」

鄰舍輔導會執行幹事任佩華（左）與無國界醫生（香港）總幹事霍彥祺（Olivier Franchi）（右）合照留念。（無國界醫生圖片）

(資料及相片由客戶提供)